Arif Verimli: Bir Başkadır'ın en iyi oyuncusu Öner Erkan'dır

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 12 yıldır yer alan Psikiyatr Arif Verimli sosyal medyayı da aktif kullanan bir isim. Daha önce Kırmızı Oda dizisiyle ilgili yorumlarıyla dikkat çeken Verimli şimdi de Bir Başkadır dizisiyle ilgili fikirlerini paylaştı.

Öykü Karayel'in oyunculuğunun gündemde olduğu şu günlerde Arif Verimli başka bir oyuncuya dikkat çekti. Karayel'in dizideki başarılı oyunculuğu günlerdir gündemdeyken Verimli dizi de Öner Erkan'ı beğendi.

Arif Verimli bunun sebebini de açıkladı. Ünlü doktor açıklamasında "Oyunculuk eğitimi almış, doğuştan duendesi olanlar; acılıyı, hastayı, sıradanı, aşığı, her şeyi oynayabilir. Serebral Palsi'yi kusursuz oynayabilmek ise üstün yetenek gerektirir. Bir Başkadır'ın en iyi oyuncusu Öner Erkan'dır. Bunun dışında ne analiz ne yorum ne görüş yazacağım" dedi.

