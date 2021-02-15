Arif Verimli, Müge Anlı ile Tatlı Sert'ten neden ayrıldı? Veda mesajı paylaşan Arif Verimli'den Şevki Sözen itirafı

Verimli programda Şevki Sözen ile yaşanan gerginliğinin videosunu paylaşan takipçisinin "Hocam siz Şevki Hoca yüzünden ayrıldınız değil mi? Kırgınlığınızın sebebi bu" mesajına "Evet, teşekkür ederim" yanıtını vererek asıl ayrılma sebebini açıklamış oldu. Şevki Sözen'e dargın olduğunu belirten Prof. Dr. Verimli, bir takipçisinin barışma yönündeki mesajına ise "Yakın zamanda değil, inanın bu bir birikim" yanıtını verdi.

Arif Verimli'nin Twitter'dan yaptığı veda paylaşımına takipçileri de çok sayıda yorum yaptı.

Programın 27 Ocak tarihli bölümde de stüdyoda bulunmayan Verimli ile ilgili sunucu Müge Anlı açıklama yapmıştı. Anlı, Arif Verimli'nin ertelenemeyecek işleri nedeniyle aralarında olamayacağını söylemişti. Programda Şevki Sözen ve Arif Verimli arasında gerginlik yaşanmıştı.

Bir süredir programda yer almayan ve izleyicilerin dikkatini çeken Psikiyatrist Arif Verimli, Müge Anlı ile Tatlı Sert programından ayrıldığını sosyal medya üzerinden duyurdu. Psikiyatrist Verimli, sağlığını gerekçe göstererek, yüksek hassasiyet gösterme çabasının kendisini yorduğunu ifade etti.

ARİF VERİMLİ'DEN VEDA AÇIKLAMASI

Psikiyatrist Prof. Dr. Arif Verimli Twitter'dan yaptığı veda açıklamasında ise şu ifadeleri kullandı;

"Sevenlerim, Dostlarım; 12.02.2021 tarihi itibari ile 2008 yılından bu yana danışmanlığını yaptığım Müge Anlı ile Tatlı Sert programından kendi isteğimle ayrıldım. Öncelikle Müge Anlı ve Rahmi Özkan'a, her zaman saygı ve sevgi gördüğüm bütün ATV emekçilerine ve başta Taner Ercan olmak üzere Mavi Klaket Yapım'a çok teşekkür ederim.

Deontoloji ve Tıbbi sınırlarımı bilmek benim yaşam tarzımdır, aşılamaz çizgimdir, meslek ilkemdir. Bunun için yüksek hassasiyet gösterme çabası beni yoruyor ve nihayetinde sağlığımdan olmak istemiyorum. Kimseye kırgın değilim, herkese gönülden başarılar diliyorum... Saygılarımla..."



