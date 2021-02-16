Şevki Sözen kimdir? Şevki Sözen Arif Verimli tartışmasından sonra yeni itiraf! Şevki Sözen kaç yaşında, nereli, eşi kim?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programının en önemli iki ismi olan Arif Verimli ve Şevki Sözen sosyal medyanın en çok konuşulan isimleri arasında yer aldı. Arif Verimli’nin programdan ayrılmasının ardından Sözen ile ilgili araştırmalar yapılıyor ve çok sayıda detay merak ediliyor. Peki, Şevki Sözen kaç yaşında? Şevki Sözen nereli? İşte ünlü isim hakkında merak edilenler…

ŞEVKİ SÖZEN ARİF VERİMLİ TARTIŞMASI

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Şevki Sözen ve Arif Verimli arasında yaşanan gerginliğin ardından Verimli programdan ayrıldı. Ayrılığın nedeni olarak Verimli’nin ertelenemeyecek işleri gösterildi. Öte yandan sosyal medyadan Verimli’ye Sözen ile yaşadığı gerginliğin videosunu paylaşan bir takipçisi “Hocam siz Şevki Hoca yüzünden ayrıldınız değil mi? Kırgınlığınızın sebebi bu” sorusunu sordu. Verimli ise bu yoruma “Evet, teşekkür ederim” yanıtını verdi. Barışma ihtimallerine dair sorulara ise Verimli “Yakın zamanda değil, inanın bu bir birikim” cevabını verdi.

ŞEVKİ SÖZEN KİMDİR?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Şevki Hoca olarak bilinen Sözen, 1963 doğumlu ve şu anda 58 yaşında. Afganistan, Kabil’de dünyaya gelen Sözen, Ataköy İlköğretim Okulu’nda aldığı eğitimin ardından Saint Benoit Fransız Lisesi’nde eğitim gören Sözen sonrasında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden mezun oldu. Kariyerine 1987 senesinde Adalet Bakanlığı İstanbul Adli Tıp Kurumu’nda Asistan olarak başlayan Prof. Dr. Şevki Sözen 1990 ile 1991 yılları arasında Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Patoloji Anabilim Dalı’nda yedek subay olarak görev aldı.