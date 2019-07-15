Arılar için otobüs duraklarına öyle bir şey yaptılar ki gören hayret ediyor!

Mutluluklar ülkesi Hollanda her geçen gün daha ilginç ve eğlenceli bir olayla karşımıza çıkıyor. Biyoçeşitliliğe önem veren ülkelerden birisi olan Hollanda, bu konuya ilgi çekmek ve aynı zamanda efektif bir kullanım yöntemi oluşturmak için otobüs duraklarının tepesini bahçeye çevirdi. Genellikle renkli bahçe çiçeklerinden oluşan bu minik ekosistem arılara bir hediye niteliğinde adeta. Bu işlem, sadece arılara yardım etmekle kalmıyor aynı zamanda toz ve yağmur sularını da topluyor.

İşte o uygulama...

Hollanda’nın Utrecht şehrinde 300’den fazla otobüs durağı, bal arıları ve yaban arıları gibi çeşitleri barındırmak ve biyoçeşitliliğe yardımcı olmak amacıyla adeta bir bahçeye çevrildi.

Bu çatıların amacı şehrin böcek ve arı popülasyonunu desteklemek ve hava kalitesini arttırmak.

Otobüs duraklarının tümü enerji tasarruflu LED lambalar ve bambu banklar ile donatılmış.

Bu Hollanda’nın Utrecht şehrinde oluşan ilk biyoçeşitlilik ve sürdürülebilirlik amaçlı girişim de değil, elektrikli otobüsler de yaygınlaşmaya başladı.