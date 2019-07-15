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Arılar için otobüs duraklarına öyle bir şey yaptılar ki gören hayret ediyor!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
EĞLENCE  | 15.07.2019 10:40 | Son Güncelleme

Hollanda'nın Utrecht şehrinde başlayan bu sistem hem biyoçeşitliliğe hem de havanın temizlenmesine yardımcı oluyor.

Arılar için otobüs duraklarına öyle bir şey yaptılar ki gören hayret ediyor!

Mutluluklar ülkesi Hollanda her geçen gün daha ilginç ve eğlenceli bir olayla karşımıza çıkıyor. Biyoçeşitliliğe önem veren ülkelerden birisi olan Hollanda, bu konuya ilgi çekmek ve aynı zamanda efektif bir kullanım yöntemi oluşturmak için otobüs duraklarının tepesini bahçeye çevirdi. Genellikle renkli bahçe çiçeklerinden oluşan bu minik ekosistem arılara bir hediye niteliğinde adeta. Bu işlem, sadece arılara yardım etmekle kalmıyor aynı zamanda toz ve yağmur sularını da topluyor.

İşte o uygulama...

Hollanda’nın Utrecht şehrinde 300’den fazla otobüs durağı, bal arıları ve yaban arıları gibi çeşitleri barındırmak ve biyoçeşitliliğe yardımcı olmak amacıyla adeta bir bahçeye çevrildi.

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Bu çatıların amacı şehrin böcek ve arı popülasyonunu desteklemek ve hava kalitesini arttırmak.

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Otobüs duraklarının tümü enerji tasarruflu LED lambalar ve bambu banklar ile donatılmış.

Bu Hollanda’nın Utrecht şehrinde oluşan ilk biyoçeşitlilik ve sürdürülebilirlik amaçlı girişim de değil, elektrikli otobüsler de yaygınlaşmaya başladı.

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Bundan önce Utrech şehrinde elektrikli otobüsler kullanılmaya başlandı. Bu yılın sonunda Utrecht’te 55 adet elektrikli otobüsün görev yapması bekleniyor. “Tamamen temiz toplu taşıma” ilkesini benimseyen bu şehir 2028 yılının sonuna gelindiğinde, tamamen sürdürülebilir kaynaklar kullanarak toplu taşıma yapmayı planlıyor. Ayrıca sürdürülebilir çatıların bakımından şehirde elektrikli araçlarıyla dolaşan otobüs şoförleri sorumlu.

Bu elektrikli otobüslerin enerji kaynağı, direkt olarak Hollanda’nın rüzgar enerjisi elde eden rüzgar türbinlerinden geliyor.

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Şehrin yeşillenme çabaları bununla da bitmiyor, herkes kendi çatısını yeşillendirmeye başladı.

Şehir yakın zamanda kendi çatılarına aynı sistemi kurmaları için vatandaşlarına, para yardımı yapmaya başladı. Her çatı yemyeşil olana kadar da duracak gibi gözükmüyorlar.

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