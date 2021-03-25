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Arıza 28. bölüm ön izleme sahnesi yayınlandı! Ali Rıza öz annesinin kim olduğunu öğreniyor: Benim hayatım yalan mıydı?

25.03.2021 21:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show TV'nin sevilen dizisi Arıza'nın 28. yeni bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı. Rukiye Hanım'ın Ali Rıza'ya büyük gerçeği açıkladığı sahnede Ali Rıza, duydukları karşısında şoke oluyor. Öz annesinin kim olduğunu öğrenen Ali Rıza'nın yaşadığı büyük yıkım izleyenleri de derinden etkiliyor. Ali Rıza'nın "Benim hayatım yalan mıydı?" sözleri dikkat çekiyor. Peki Arıza yeni bölümde neler olacak?

Başrollerini Tolga Sarıtaş, Ayça Ayşin Turan ve Ahmet Mümtaz Taylan'ın paylaştığı Arıza dizisi 28 Mart Pazar akşamı 28. yeni bölümüyle ekranda olacak.

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ARIZA'NIN 28. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Ali Rıza yaralı haldeki babasını evine getirir, yıllar sonra Mehmet Emin'i karşısında gören ev halkı ne yapacağını şaşırır. Haşmet, Murat'a maziyi sorarken, Murat hiç hesapta olmayan bir işe kalkışır. Rukiye ise cesaretini toplayarak, Ali Rıza'ya gerçeği açıklar. İhtiyar, Ali Rıza'nın kendisine söylediklerinden sonra sürpriz bir karar vererek Burak'ın gücüne güç katar. Balaban yeni planı sayesinde Haşmet ve Ali Rıza'nın sonunu hazırlamayı düşünürken, başına geleceklerden bihaberdir.

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Yönetmenliğini Recai Karagöz'ün üstlendiği, senaryosunu Alphan Dikmen ve Başak Angigün'ün kaleme aldığı, başrollerini; Tolga Sarıtaş ve Ayça Ayşin Turan'ın paylaştığı Arıza'nın oyuncu kadrosunda; Ahmet Mümtaz Taylan, Olgun Toker, Murat Daltaban, Dilara Aksüyek, Cavit Çetin Güner, Uygar Özçelik, Pınar Çağlar Gençtürk, Ali Rıza Kubilay, Yağız Can Konyalı, Ali Seçkiner Alıcı, Cankat Aydos, Hazal Benli, Kemal Burak Alper, Rüzgar Aksoy ve Yeşim Salkım ile Yeşim Gül ve Nursel Köse gibi sevilen oyuncular yer alıyor.

Arıza'nın merakla beklenen yeni bölümü Pazar akşamı saat 20.00'de Show TV'de.

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Arıza dizisi Tolga Sarıtaş
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