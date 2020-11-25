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Arıza dizisi 12. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Arıza'da Halide'den Ali Rıza'yı ağlatan sürpriz!

25.11.2020 02:38 | Son Güncelleme:
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Arıza dizisinin 12. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Tolga Sarıtaş, Ayça Ayşin Turan ve Ahmet Mümtaz Taylan'ın başrollerde oynadığı Arıza'nın yeni bölüm fragmanında Halide'nin yaptığı sürprizin merak uyandırıyor. Ali Rıza ise bu jestin karşısında gözyaşlarını tutamıyor. Ali Rıza'nın Şehmuz'un mallarını yakması konsorsiyumda büyük yankı uyandırırken, bu hamlesiyle Fuat Ersoylu'nun hedefi haline geliyor. İşte Arıza dizisi 12. yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar.

Show TV’de ekrana gelen ve beğeni ile izlenen O3 Medya imzalı Arıza dizisinin 29 Kasım Pazar akşamı ekrana gelecek olan 12. yeni bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı.

Arıza (1)

ARIZA'NIN 11. SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Ali Rıza'nın planı sonucu konsorsiyumdan atılan Burak, evden ayrılırken yaşananlardan sonra tek istediği bedel ödetmekti. Fikret ile beraber eski düşmanları Numan'ın yanına giderek teklif sunan Burak'ın artık yeni bir ortağı vardı.

Arıza (3)

Ali Rıza'nın onuruna düzenlenen büyük davet ise bölüme damgasını vurdu.

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Herkesin şıklığıyla göz kamaştırdığı geceye yeraltı dünyasının tanınan isimleri katılırken bu büyük davetle Ali Rıza'nın yeraltı dünyasına girdiği resmen ilan edildi. Büyük gece tüm ihtişamıyla devam ederken Şehmuz'a gelen haber ise yeni bir sorunu beraberinde getirdi. Şehmuz'un mallarına saldırı düzenlenince bu işi çözme işi Ali Rıza'ya düştü. Ali Rıza, saldırıyı yapanların peşine düşerken diğer tarafta mahallede de birileri Ali Rıza'nın adına zararlı madde dağıtmaya başladı. Kendisine kumpas kurulduğunu öğrenen Ali Rıza, hesap sormak için Numan'ın karşısına dikildi. Tezgahı ortaya çıkaran Ali Rıza, Numan'a gözdağı verirken "Mahalle meydanında elimi öpeceksin!" diyerek rest çekti. Şehmuz'un mallarını alanların da Numan olduğunu çözen Ali Rıza, çalınan malları da bulmayı başardı. Malları bulup ele geçirince de daha fazla insanın zehirlenmesini önlemek için hepsini yakmaya karar verdi ancak tam bu anlarda Şehmuz'un gelmesi tansiyonu yükseltti. Malları ateşe vererek Şehmuz'la karşı kaşıya gelen Ali Rıza'nın bu hamlesi nelere sebep olacak?

Arıza (4)

Yönetmenliğini Recai Karagöz’ün üstlendiği, senaryosunu Ozan Aksungur’un kaleme aldığı, başrollerini; Tolga Sarıtaş ve Ayça Ayşin Turan’ın paylaştığı Arıza'nın oyuncu kadrosunda; Ahmet Mümtaz Taylan, Olgun Toker, Levent Can, Murat Daltaban, Dilara Aksüyek, Cavit Çetin Güner, Uygar Özçelik, Pınar Çağlar Gençtürk, Ali Rıza Kubilay, Yağız Can Konyalı, Ali Seçkiner Alıcı, Cankat Aydos, Hazal Benli, Duygu Katagan, Kemal Burak Alper, Gökay Müftüoğlu ve Yeşim Salkım ile Yeşim Gül gibi sevilen oyuncular yer alıyor.

Arıza (5)
Arıza’nın merakla beklenen yeni bölümü Pazar akşamı saat 20.00’de Show TV'de.

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