Arıza dizisi 12. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Arıza'da Halide'den Ali Rıza'yı ağlatan sürpriz!

Show TV’de ekrana gelen ve beğeni ile izlenen O3 Medya imzalı Arıza dizisinin 29 Kasım Pazar akşamı ekrana gelecek olan 12. yeni bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı.

ARIZA'NIN 11. SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Ali Rıza'nın planı sonucu konsorsiyumdan atılan Burak, evden ayrılırken yaşananlardan sonra tek istediği bedel ödetmekti. Fikret ile beraber eski düşmanları Numan'ın yanına giderek teklif sunan Burak'ın artık yeni bir ortağı vardı.

Ali Rıza'nın onuruna düzenlenen büyük davet ise bölüme damgasını vurdu.

Herkesin şıklığıyla göz kamaştırdığı geceye yeraltı dünyasının tanınan isimleri katılırken bu büyük davetle Ali Rıza'nın yeraltı dünyasına girdiği resmen ilan edildi. Büyük gece tüm ihtişamıyla devam ederken Şehmuz'a gelen haber ise yeni bir sorunu beraberinde getirdi. Şehmuz'un mallarına saldırı düzenlenince bu işi çözme işi Ali Rıza'ya düştü. Ali Rıza, saldırıyı yapanların peşine düşerken diğer tarafta mahallede de birileri Ali Rıza'nın adına zararlı madde dağıtmaya başladı. Kendisine kumpas kurulduğunu öğrenen Ali Rıza, hesap sormak için Numan'ın karşısına dikildi. Tezgahı ortaya çıkaran Ali Rıza, Numan'a gözdağı verirken "Mahalle meydanında elimi öpeceksin!" diyerek rest çekti. Şehmuz'un mallarını alanların da Numan olduğunu çözen Ali Rıza, çalınan malları da bulmayı başardı. Malları bulup ele geçirince de daha fazla insanın zehirlenmesini önlemek için hepsini yakmaya karar verdi ancak tam bu anlarda Şehmuz'un gelmesi tansiyonu yükseltti. Malları ateşe vererek Şehmuz'la karşı kaşıya gelen Ali Rıza'nın bu hamlesi nelere sebep olacak?