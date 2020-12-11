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Arıza dizisi 14. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Arıza'da vurulan Halide'ye ne olacak?

11.12.2020 23:07 | Son Güncelleme:
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Arıza dizisinin 14. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Tolga Sarıtaş, Ayça Ayşin Turan ve Ahmet Mümtaz Taylan'ın başrollerde oynadığı Arıza'nın yeni bölüm fragmanında Ali Rıza'nın söylediği sözlerin herkesi şoke ederken, Halide'nin üzgün hali dikkat çekiyor. Melek'in telefondaki kayıtları Haşmet'e verdiği sırada akıllara "Büyük sır ortaya çıkacak mı?" sorusu geliyor. Numan'ın saldırısı gerilimi giderek yükseltirken, Halide'nin vurulması korku dolu anlara sahne oluyor.

Show TV’de ekrana gelen ve beğeni ile izlenen Arıza dizisinin 13 Aralık Pazar akşamı ekrana gelecek olan 14. yeni bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı. Arıza'nın yeni bölüm fragmanında Numan'ın vurduğu Halide'ye ne olacağı merak konusu oldu.

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ARIZA'NIN 14. YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Ali Rıza gözlerini açar ve türlü işkencelerin ardından kendisine gelmeye çalışır. Muzaffer ise halen bu işin arkasında kimin olduğuna ulaşamamıştır.

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Ali Rıza konsorsiyum toplantısında başına gelenleri anlatır ama kimin yaptığını bilmediğini söyler, Fuat ise bu işi kimin yaptığını açıklar.

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Halide, Ali Rıza’dan duyduklarıyla şoke olur; Ali Rıza Halide’ye, ‘Biz olamayız’ der. Ali Rıza, Numan’ın deposunu iç edince Numan, Burak’tan para ister.

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Melek ise artık kararını vermiştir, öğrendiği büyük sırrı Haşmet’le paylaşacaktır.

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Burak’ın gönderdiği paralar sahte çıkınca Numan, Burak’ın evine gelir ve ateş açar. Kurşunların hedefi ise Burak değil, Halide olur.
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Yönetmenliğini Recai Karagöz’ün üstlendiği, senaryosunu Ozan Aksungur’un kaleme aldığı, başrollerini; Tolga Sarıtaş ve Ayça Ayşin Turan’ın paylaştığı Arıza'nın oyuncu kadrosunda; Ahmet Mümtaz Taylan, Olgun Toker, Levent Can, Murat Daltaban, Dilara Aksüyek, Cavit Çetin Güner, Uygar Özçelik, Pınar Çağlar Gençtürk, Ali Rıza Kubilay, Yağız Can Konyalı, Ali Seçkiner Alıcı, Cankat Aydos, Hazal Benli, Duygu Katagan, Kemal Burak Alper, Gökay Müftüoğlu ve Yeşim Salkım ile Yeşim Gül gibi sevilen oyuncular yer alıyor.

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Arıza’nın merakla beklenen yeni bölümü Pazar akşamı saat 20.00’de Show TV'de!

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