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Arıza dizisi 17. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Halide ve Ali Rıza'nın duygusal anları! Arıza yeni bölümde neler olacak?

06.01.2021 22:09 | Son Güncelleme:
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Arıza dizisinin 17. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Seyircileri derinden etkileyen tanıtımda Halide'nin Ali Rıza'ya söylediği etkileyici sözler dikkat çekiyor. İkilinin duygusal anları ekranlara gelirken, Ali Rıza'yı karşısında gören Halide'nin tepkisi ise neler olacağına dair büyük merak uyandırıyor. Tolga Sarıtaş, Ayça Ayşin Turan ve Ahmet Mümtaz Taylan'ın başrollerde oynadığı Arıza'nın yeni bölümünde neler olacak? İşte Arıza 17. yeni bölüm fragmanı ve özeti.

Show TV’de ekrana gelen Arıza dizisinin 10 Ocak Pazar akşamı ekrana gelecek olan 17. yeni bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı.

Arıza (1)

ARIZA'NIN 17. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Fuat, Halide tarafından vurulduktan sonra kritik durumu kimselere haber edilmeden, önce ameliyata ardından müşahede altına alınır. Halide’nin Burak’ın elinde olduğunu öğrenen Haşmet, son çareyi İhtiyar’ın huzuruna çıkmakta bulur. Ali Rıza dört koldan Halide’ye ulaşmaya çalışırken; Burak babasının yokluğunda durmak bilmez ve kendi saflarında olmayan herkese saldırılar düzenler.

Arıza (5)
Bu saldırıların hedeflerinden biri de taksi durağı olur. Mithat ve Melek başlarına gelenlerden sonra yeni planlar yapmaya devam ederler.

Arıza (4)
Burak ile karşı karşıya gelen Ali Rıza ise Halide’yi kurtarmak için kendi hayatını ortaya koymaktan çekinmez.

Arıza (2)

Yönetmenliğini Recai Karagöz’ün üstlendiği, senaryosunu Yılmaz Şahin ve Çağla Kızılelma’nın kaleme aldığı, başrollerini; Tolga Sarıtaş ve Ayça Ayşin Turan’ın paylaştığı Arıza'nın oyuncu kadrosunda; Ahmet Mümtaz Taylan, Olgun Toker, Levent Can, Murat Daltaban, Dilara Aksüyek, Cavit Çetin Güner, Uygar Özçelik, Pınar Çağlar Gençtürk, Ali Rıza Kubilay, Yağız Can Konyalı, Ali Seçkiner Alıcı, Cankat Aydos, Hazal Benli, Duygu Katagan, Kemal Burak Alper, Gökay Müftüoğlu ve Yeşim Salkım ile Yeşim Gül gibi sevilen oyuncular yer alıyor.

Arıza (6)

Arıza’nın merakla beklenen yeni bölümü Pazar akşamı saat 20.00’de Show TV'de!

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