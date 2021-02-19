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Arıza dizisi 23. yeni bölüm ön izleme sahnesi yayınlandı! Arıza'da Ali Rıza Halide'yi kurtaracak mı?

19.02.2021 22:25 | Son Güncelleme:
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Show TV'nin sevilen dizisi Arıza'nın merakla beklenen 23. yeni bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı. Haşmet Ağa ile Ali Rıza'nın arasında gerilim dolu anların yaşandığı sahnede Haşmet, Halide'yi bulamadığı için Ali Rıza'ya sert tepki gösteriyor. Ali Rıza ise Halide'yi bulmak için her şeyi yapabileceğini ifade ederken, "Onlara istediklerini vereceğim." sözleri dikkat çekiyor. Ali Rıza'nın aklındaki plan ise büyük merak uyandırıyor.

Başrollerini Tolga Sarıtaş, Ayça Ayşin Turan ve Ahmet Mümtaz Taylan'ın paylaştığı Arıza dizisi 21 Şubat Pazar akşamı 23. yeni bölümüyle ekranda olacak.

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ARIZA'NIN 23. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Ali Rıza, Balaban'ı arayarak Halide'nin yerini öğrenmeye çalışır ama Balaban, Halide'yi kendisinin kaçırmadığını söyler.

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İhtiyar ise bu işin arkasında Balaban'ın olduğunu düşünür ve Burak'a, Balaban'ı kendisine getirmesini emreder.

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Halide, tutsak edildiği yerde karşısına çıkan Balaban'dan, ailesinin ölümüyle ilgili şimdiye kadar duymadığı şeyler duyar ve şoke olur.

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İhtiyar, Balaban'ı karşısına oturtur ama ona masada bir yer vermeye şimdilik niyetli değildir, ta ki Ali Rıza ve Halide'yi bekleyen sürprize şahit olana dek.

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Yönetmenliğini Recai Karagöz'ün üstlendiği, senaryosunu Yılmaz Şahin ve Çağla Kızılelma'nın kaleme aldığı, başrollerini; Tolga Sarıtaş ve Ayça Ayşin Turan'ın paylaştığı Arıza'nın oyuncu kadrosunda; Ahmet Mümtaz Taylan, Olgun Toker, Murat Daltaban, Dilara Aksüyek, Cavit Çetin Güner, Uygar Özçelik, Pınar Çağlar Gençtürk, Ali Rıza Kubilay, Yağız Can Konyalı, Ali Seçkiner Alıcı, Cankat Aydos, Hazal Benli, Kemal Burak Alper, Rüzgar Aksoy ve Yeşim Salkım ile Yeşim Gül ve Nursel Köse gibi sevilen oyuncular yer alıyor.

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Arıza'nın merakla beklenen yeni bölümü Pazar akşam saat 20.00'de Show TV'de.

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