MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Arıza dizisi 24. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ali Rıza Balaban'ı öldürecek mi?

Arıza dizisi 24. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ali Rıza Balaban'ı öldürecek mi?

25.02.2021 20:25 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show TV'nin sevilen dizisi Arıza'nın 24. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Ali Rıza'nın Balaban'dan hesap sorduğu Arıza'nın fragmanında, konsorsiyumda gerilim artıyor. Balaban'ın söylediklerine inanmadığını söyleyen Halide, Ali Rıza'nın cevabıyla şoke oluyor. Aksiyon dolu sahnelerin nefes kestiği anlar heyecanla beklenirken, konsorsiyumda alınan kararla masanın yeni kılıcının kim olacağı akıllarda soru işareti bırakıyor. Ali Rıza ve konsorsiyum arasında yaşananlar ise merakla bekleniyor.

Başrollerini Tolga Sarıtaş, Ayça Ayşin Turan ve Ahmet Mümtaz Taylan'ın paylaştığı Arıza dizisi 28 Şubat Pazar akşamı 24. yeni bölümüyle ekranda olacak.

Arıza (2)

ARIZA'NIN 24. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

İhtiyar, Balaban'ın şartını kabul eder ve konsorsiyumda yeni bir dönem başlar. Ali Rıza, Halide'nin başına gelenlerden sonra Balaban'ın peşini bırakmamaya karar verir.

Arıza (3)

Konsorsiyum toplandığında ise Ali Rıza yaptıklarıyla herkesi şoke eder. Ali Rıza ve ailesi, Halide'yi istemeye gittikleri Haşmet'in evinde, hiç beklemedikleri bir durum ile karşı karşıya kalırlar.

Arıza (4)

Ali Rıza her şeyi göze alır ve babasıyla ilgili gerçeklere ulaşabilmek için eski bir polisin peşine düşer. O esnada ise konsorsiyum aldığı kararla Ali Rıza'yı oyun dışında bırakacaktır.

Arıza (5)

Yönetmenliğini Recai Karagöz'ün üstlendiği, senaryosunu Yılmaz Şahin ve Çağla Kızılelma'nın kaleme aldığı, başrollerini; Tolga Sarıtaş ve Ayça Ayşin Turan'ın paylaştığı Arıza'nın oyuncu kadrosunda; Ahmet Mümtaz Taylan, Olgun Toker, Murat Daltaban, Dilara Aksüyek, Cavit Çetin Güner, Uygar Özçelik, Pınar Çağlar Gençtürk, Ali Rıza Kubilay, Yağız Can Konyalı, Ali Seçkiner Alıcı, Cankat Aydos, Hazal Benli, Kemal Burak Alper, Rüzgar Aksoy ve Yeşim Salkım ile Yeşim Gül ve Nursel Köse gibi sevilen oyuncular yer alıyor.

Arıza (6)
Arıza'nın merakla beklenen yeni bölümü Pazar akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alınEviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alın
Dünyaca ünlü yıldızın kızıymış! Yeni dizisiyle gündemdeDünyaca ünlü yıldızın kızıymış! Yeni dizisiyle gündemde
Hasan Can Kaya'nın şovları YouTube'dan neden kaldırıldı?Hasan Can Kaya'nın şovları YouTube'dan neden kaldırıldı?
Anahtar Kelimeler:
Tolga Sarıtaş,
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim ve sınavlarla ilgili açıklama

Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim ve sınavlarla ilgili açıklama

Berat Albayrak'la ilgili flaş iddia! '5 bakan değişebilir'

Berat Albayrak'la ilgili flaş iddia! '5 bakan değişebilir'

Antalya'daki engelli adama darpta yeni gelişme!

Antalya'daki engelli adama darpta yeni gelişme!

Flaş sözler: Gerekirse Çin'e savaş açarız

Flaş sözler: Gerekirse Çin'e savaş açarız

Hülya Avşar'ın kayıp kızı bulundu

Hülya Avşar'ın kayıp kızı bulundu

Hayranlarını şaşırttı! 'Yorgunum, çıplağım ve...'

Hayranlarını şaşırttı! 'Yorgunum, çıplağım ve...'

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Porno yıldızıyla klibini Youtube kaldırdı! İsyan etti

Porno yıldızıyla klibini Youtube kaldırdı! İsyan etti

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Sevişme sahnesini görünce... Gündem oldu

Sevişme sahnesini görünce... Gündem oldu

Yıllar sonra gelen bomba itiraf! Olay oldu

Yıllar sonra gelen bomba itiraf! Olay oldu

İbo'nun genç sevgilisi paylaştı!

İbo'nun genç sevgilisi paylaştı!

Diğer Haberler

Behind Her Eyes dizisinin başrolü Eve Hewson bakın kimin kızı çıktı

Dünyaca ünlü yıldızın kızıymış! Yeni dizisiyle gündemde

Kaley Cuoco, The Big Bang Theory günlerini özlüyor

O günleri özlüyor

İbo Show'un konukları belli oldu! İşte İbrahim Tatlıses'in konukları

İbo Show'un konukları belli oldu!

Rahatsız etme garantili komedi: Benim Tuhaf Ailem

Komedi ama rahatsız etme garantili!

Arka Sokaklar kadrosuna üç yeni isim katıldı! Yılan Hikayesi'yle tanınmıştı...

Yılan Hikayesi'yle tanınan o isim dahil oldu

Henry Cavill öyle bir fotoğraf paylaştı ki ortalık karıştı

Öyle bir fotoğraf paylaştı ki ortalık karıştı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.