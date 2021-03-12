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Arıza dizisi 26. yeni bölüm ön izleme sahnesi yayınlandı! Rukiye Hanım, Ali Rıza'ya hesap soruyor! Arıza yeni bölümde neler olacak?

12.03.2021 02:49 | Son Güncelleme:
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Show TV'nin sevilen dizisi Arıza'nın 26. yeni bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı. Duygu dolu anların yaşandığı sahnede Rukiye Hanım, Ali Rıza'dan olanların hesabını soruyor. Gözyaşları içinde sitem eden acılı anne, Mert'in başına gelenlerden dolayı büyük bir üzüntü yaşıyor. Kardeşini koruyamadığı için sarsılan Ali Rıza'nın ve annesinin hali herkesi derinden etkiliyor. Peki Arıza yeni bölümde neler olacak?

Başrollerini Tolga Sarıtaş, Ayça Ayşin Turan ve Ahmet Mümtaz Taylan'ın paylaştığı Arıza dizisi 14 Mart Pazar akşamı 26. yeni bölümüyle ekranda olacak.

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ARIZA'NIN 26. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Herkesin gözü kulağı hastanede Haşmet ve Mert'ten gelecek haberlerdedir.

Arıza (2)
İhtiyar, tüm bu yaşananlardan sonra Mithat'ı konsorsiyumun başından alır, masayı da lağveder.

Arıza (3)

Herkes tarafını seçip plan yapmaya koyulurken, Ali Rıza eski bir dostuyla birlikte Mithatlar'ın gizli toplantısını basar.

Arıza (4)

Bunun üzerine Balaban yeni bir plan yaparak, hasımlarını ölümle baş başa bırakmak ister.

Arıza (5)

Ali Rıza ise kendisine gelen sürpriz bir telefonun şaşkınlığı içerisindedir.

Arıza (6)

Yönetmenliğini Recai Karagöz'ün üstlendiği, senaryosunu Yılmaz Şahin ve Çağla Kızılelma'nın kaleme aldığı, başrollerini; Tolga Sarıtaş ve Ayça Ayşin Turan'ın paylaştığı Arıza'nın oyuncu kadrosunda; Ahmet Mümtaz Taylan, Olgun Toker, Murat Daltaban, Dilara Aksüyek, Cavit Çetin Güner, Uygar Özçelik, Pınar Çağlar Gençtürk, Ali Rıza Kubilay, Yağız Can Konyalı, Ali Seçkiner Alıcı, Cankat Aydos, Hazal Benli, Kemal Burak Alper, Rüzgar Aksoy ve Yeşim Salkım ile Yeşim Gül ve Nursel Köse gibi sevilen oyuncular yer alıyor.

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Arıza'nın merakla beklenen yeni bölümü Pazar akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

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Tolga Sarıtaş
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