Arıza dizisi ne zaman final yapacak? Arıza dizisi neden final yapıyor?

Show Tv'nin heyecanla takip edilen Arıza dizisinin yakında ekranlara veda edeceği haberleri sevenlerini üzdü. Sevilen oyuncu kadrosu ve senaryosu ile ekranlarda yer alan dizinin sosyal medyada final yapacağı konuşuluyor. Diğer yandan diziyi yakından takip edenler, final kararının nedenini araştırıyor. Peki, Arıza dizisi final yapacak mı? Arıza dizisi ne zaman final yapıyor? İşte, yanıtı!
ARIZA DİZİSİ FİNAL Mİ YAPACAK?
Show tv ekranlarının sevilen dizisi Arıza'nın final kararı sevenlerini üzdü. O3 Medya imzalı dizinin 30. bölümü ile ekranlara veda edeceği konuşuluyor. 27'inci fragmanı yayınlanan dizinin beklenen reytingi yakalayamaması nedeni ile 3 bölüm sonra final yapacağı ifade ediliyor.
ARIZA DİZİSİNİN 27. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?
Haşmet evine yapılan saldırının üzerine, Mithat’tan Burak’ı yakalamasını kendisine teslim etmesini ister. Melek, Haşmet’i karşısına alarak büyük sırrı açıklar; "Aileni katleden tetikçiler Murat ve Burak’tı" der. Aslan ise Ali Rıza’nın babasının telefonundan gelen sinyaller sayesinde bir adrese ulaşır. Adrese gittikleri zaman ise ortalık birbirine girer.
ARIZA DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?
Arıza dizisinin konusu hayatları bir anda birbirinin içine geçen Ali Rıza ve Halide’nin aşk dolu hikayesinden oluşuyor. Ailesini geçindirmek için taksicilik yapan Ali Rıza dürüst, mert ve cesur bir insandır. Aile bağları güçlü olan Ali Rıza kendi halinde bir hayat sürer.
Ali Rıza’nın hayatı tesadüfen arabasına binen Halide ile tanışması üzerine alt üst olur. Halide yeraltı dünyasının karanlık ve güçlü isimlerinden birinin kızıdır. Babasının yaptığı işten utanç duyan Halide karanlık işlere karşı tek başına mücadele verir. Halide ve Ali Rıza’nın takside başlayan serüveni tehlikeli bir aşk oyununa dönüşür.
ARIZA DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?
Bir taksicinin, şehrin krallarıyla girdiği büyük savaşı konu alan Arıza dizisinin oyuncu kadrosu şöyle:
ALİ RIZA ALTAY (TOLGA SARITAŞ)
HALİDE GÜRKAN (AYÇA AYŞİN TURAN)
HAŞMET GÜRKAN (AHMET MÜMTAZ TAYLAN)
BURAK ERSOYLU (OLGUN TOKER)
FUAT ERSOYLU (LEVENT CAN)
FÜSUN YILMAZ (DİLARA AKSÜYEK)
MUZAFFER CURA (MURAT DALTABAN)
HASAN KIRBAŞ (ALİ SEÇKİNER ALICI)
MERT ALTAY (YAĞIZ CAN KONYALI)
MELEK TEKİNOĞLU (YEŞİM SALKIM)
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