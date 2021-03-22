Arıza dizisi ne zaman final yapacak? Arıza dizisi neden final yapıyor?

Show Tv'nin heyecanla takip edilen Arıza dizisinin yakında ekranlara veda edeceği haberleri sevenlerini üzdü. Sevilen oyuncu kadrosu ve senaryosu ile ekranlarda yer alan dizinin sosyal medyada final yapacağı konuşuluyor. Diğer yandan diziyi yakından takip edenler, final kararının nedenini araştırıyor. Peki, Arıza dizisi final yapacak mı? Arıza dizisi ne zaman final yapıyor? İşte, yanıtı!

ARIZA DİZİSİ FİNAL Mİ YAPACAK?

Show tv ekranlarının sevilen dizisi Arıza'nın final kararı sevenlerini üzdü. O3 Medya imzalı dizinin 30. bölümü ile ekranlara veda edeceği konuşuluyor. 27'inci fragmanı yayınlanan dizinin beklenen reytingi yakalayamaması nedeni ile 3 bölüm sonra final yapacağı ifade ediliyor.

ARIZA DİZİSİNİN 27. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Haşmet evine yapılan saldırının üzerine, Mithat’tan Burak’ı yakalamasını kendisine teslim etmesini ister. Melek, Haşmet’i karşısına alarak büyük sırrı açıklar; "Aileni katleden tetikçiler Murat ve Burak’tı" der. Aslan ise Ali Rıza’nın babasının telefonundan gelen sinyaller sayesinde bir adrese ulaşır. Adrese gittikleri zaman ise ortalık birbirine girer.