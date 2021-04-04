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Arıza dizisi yeni bölüm fragmanı izle | Ali Rıza Burak'tan intikam alabilecek mi?

04.04.2021 14:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show TV'de yayınlanan sevilen dizi Arıza, her Pazar günü izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Son bölümde Ali Rıza yaralı durumdaki babasını evine getirmiş ve seneler sonra Mehmet Emin’i karşısında gören ev halkı ne yapacağını şaşırmıştı. Peki Arıza dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Arıza dizisi yeni bölüm fragmanı ve detaylar...

Arıza dizisi yeni bölüm fragmanı izle | Ali Rıza Burak'tan intikam alabilecek mi?

Her Pazar saat 20:00'da Show TV'de yayınlanan sevilen dizi Arıza, izleyicileri ekran başına kilitlemeyi sürdürüyor. Yayınlanan son bölümde Ali Rıza yaralı durumdaki babasını evine getirmiş ve seneler sonra Mehmet Emin’i karşısında gören ev halkı ne yapacağını şaşırmıştı. Peki Arıza dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

ARIZA YENİ BÖLÜM FRAGMANI (29. BÖLÜM)

Arıza dizisinin yeni bölüm fragmanını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.

ARIZA DİZİSİ SON BÖLÜM ÖZETİ (28. BÖLÜM)

Arıza dizisinin 28. bölümünde Ali Rıza yaralı durumdaki babasını evine getirir, seneler sonra Mehmet Emin’i karşısında gören ev halkı ne yapacağını şaşırır. Haşmet, Murat’a maziyi sorarken, Murat hiç hesapta olmayan bir işe kalkışacaktır. Rukiye ise cesaretini toplayarak, Ali Rıza’ya gerçeği açıklar. İhtiyar, Ali Rıza’nın kendisine söylediklerinden sonra sürpriz bir karar vererek Burak’ın gücüne güç katar. Balaban yeni planı sayesinde Haşmet ve Ali Rıza’nın sonunu hazırlamayı düşünürken, başına geleceklerden hiç haberi yoktur.

ARIZA YENİ BÖLÜM ÖNİZLEMESİ (29. BÖLÜM)

Arıza dizisinin yeni bölüm önizlemesini aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.


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Show TV Arıza dizisi
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