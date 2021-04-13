Arıza dizisinin Burak’ı Olgun Toker, sevilen Fox Tv dizisine transfer oldu

Show Tv’nin final kararı aldığı dizisi Arıza’nın oyuncularından ilk hamleyi Olgun Toker yaptı. Dizide Burak karakterini canlandıran Olgun Toker, Fox Tv’nin sevilen yapımlarından Son Yaz’a transfer oldu.

Kısa bir süre önce final haberi gündeme geldiğinde, dizinin takipçileri bu durumu eleştirmiş ve reytingleri çok da kötü olmadığı halde dizinin bitirilmesine isyan etmişti. Ancak tepkilere karşın kanal geri adım atmadı ve bu akşam yayınlanacak olan 30. bölümle Arıza dizisi ekrana veda edecek. Tolga Sarıtaş, Ayça Ayşin Turan ve Ahmet Mümtaz Taylan’ın başrolünde oynadıkları dizi de rafa kaldırılıyor artık.

AKGÜN’ÜN ABİSİ OLARAK KATILIYOR

İzleyicinin karşısına Arıza dizisinde psikopat bir adam olarak çıkan Olgun Toker, dizinin sevilmeyen adamı olsa da başarılı oyunculuğu ile övgüleri topladı.

Rol aldığı hemen her projede performansı ile ön plana çıkan Olgun Toker, bu sefer şimdiden merak konusu olan bir karakterle karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.

Halen Fox TV’de devam eden ve cuma akşamları ekrana gelen Son Yaz dizisine transfer oldu oyuncu. Üstelik Alperen Duymaz’ın oynadığı Akgün karakterinin abisi olarak geliyor diziye!

Nasıl bir kişiyi oynayacağı ise henüz bilinmiyor. Bir süredir ismi geçen ama kendisi görülmeyen Akgün’ün abisi, yakında Son Yaz’da…



