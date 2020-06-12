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Arıza dizisinin oyuncu kadrosu belli oldu! Arıza dizisi ne zaman yayınlanacak?

DİZİ HABERLERİ  | 12.06.2020 02:29 | Son Güncelleme

Show TV'nin yeni sezonda ekrana gelecek olan dizisi Arıza'ya yeni isimler katıldı. Tolga Sarıtaş ile Ayça Ayşin Turan'ın başrollerde oynayacağı Arıza dizisinin oyuncu kadrosu belli oldu. Son olarak Blu TV'de Alef dizisinde Kenan İmirzalıoğlu ile birlikte başrolde oynayan usta oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan da Arıza'nın kadrosuna katıldı. Peki Arıza ne zaman yayınlanacak? İşte oyuncu kadrosu.

Arıza dizisinin oyuncu kadrosu belli oldu! Arıza dizisi ne zaman yayınlanacak?

Ozan Aksungur'un yazdığı, Recai Karagöz'ün ise yöneteceği Arıza isimli dizide Tolga Sarıtaş ile Ayça Ayşin Turan başrolü paylaşacak.

O3 Medya'nın Show TV için hazırladığı Arıza dizisinin çekimleri Temmuz ortasında başlayacak. Dizinin oyuncu kadrosu da belli oldu.

Yeşim Salkım ve Dilara Aksüyek'in kadrosuna dahil olduğu diziye yeni oyuncular da katıldı.

Yeşim Salkım
Dizinin ekibine son olarak usta oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan ile Ali Seçkiner Alıcı, Levent Can, Hakan Salınmış, Yağızcan Konyalı, Hazal Benli ve Cankat Aydos da katıldı. Arıza dizisinin Eylül ayında ekrana gelmesi planlanıyor.

ahmet


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