Arıza yeni bölüm fragmanı l Ali Rıza, Burak'ı vurdu!

Arıza, bu hafta duygu yüklü bir bölüm ile ekranlara geliyor. Rukiye Hanım, göz yaşlarına boğularak Ali Rıza'ya sitem ederken "Bir evladımı daha mı toprağa vereceğim ben" diye serzenişte bulunuyor. Kardeşini koruyamayan Ali Rıza ve annesinin bu hali izleyicileri oldukça derinden etkileyecek.

ARIZA YENİ BÖLÜM FRAGMANI

ARIZA 26. BÖLÜM 1. FRAGMAN

ARIZA 26. BÖLÜM 2. FRAGMAN

ARIZA 25. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Beklenen buluşma yaşandı ve Ali Rıza ile İhtiyar bir araya geldi. Burak, abisinin babasını sattığını öğrenerek büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Balaban'ı bulacağına söz veren Ali Rıza, Balaban'ı ararken Balaban, Halide'nin kliniğine tatsız bir ziyarette bulunarak yerini belli etti.

İhtiyar'ın önderliğinde toplanan konsorsiyum üyeleri, yeni gelen dönemde ne yapacaklarını kararlaştırdı. Burak ve Balaban, yeni bir iş birliğinin temellerini atarken babası ile ilgili her gün yeni bir şeyler öğrenen Ali Rıza'nın aklı ise iyice karıştı.

ARIZA 26. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Herkes, hastanede Haşmet ve Mert'ten gelecek iyi haberleri beklemektedir. Bütün bu olanlardan sonra İhtiyar, Mithat'ı konsorsiyumun başından alır ve masayı lağveder.

Herkes kendi tarafını seçip plan yapmaya başlarken, Ali Rıza eski bir dostu ile Mithatlar'ın herkesten gizli organize ettiği toplantısını basar.

Yaşananlar üzerine Balaban yeni bir plan yapar ve hasımlarını ölümle baş başa bırakmaya karar verir. Ali Rıza ise kendisine gelen sürpriz bir telefon ile şok olur.



