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Arjantin'de hantavirüsten ölenlerin sayısı artıyor!

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DÜNYA  | 19.01.2019 22:49 | Son Güncelleme

Arjantin'in Chubut eyaletinde ortaya çıkan hantavirüs enfeksiyonu nedeniyle bir kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülke çapında virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 13'e yükseldi.

Arjantin'de hantavirüsten ölenlerin sayısı artıyor!

Chubut Sağlık Bakanlığı, eyaletin Esquel şehrindeki Zonal Esquel Hastanesinde hantavirüs enfeksiyonu nedeniyle 49 yaşındaki Susana Briones'in yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Virüsün, Briones'e, ocak ayının başlarında aynı nedenle hayatını kaybeden kızından bulaştığı ihtimali üzerinde duruluyor.

Ülkenin Entre Rios ve Salta eyaletinde geçen hafta hantavirüs nedeniyle iki kişi hayatını kaybetmişti. Ancak bu bölgelerdeki virüsün insandan insana bulaşmadığı ve Chubut'taki salgınla alakası olmadığı açıklanmıştı.

VİRÜS MUTASYONA UĞRADI

Başkentin içinde bulunduğu Buenos Aires eyaletinin bazı şehirlerinde de 5 kişide hantavirüs vakası tespit edilmiş fakat can kaybı yaşanmamıştı.

Chubut eyaletine bağlı Epuyen kasabasında, geçen ay baş gösteren hantavirüs salgınından 29 kişi etkilenmiş ve bu kişilerden 10'u hayatını kaybetmişti.

Yetkililer, Chubut'taki salgının nedenini, virüsün mutasyona uğrayarak insandan insana bulaşması olarak açıklamıştı.

HANTAVİRÜS ENFEKSİYONUNUN TEDAVİSİ YOK

Genelde Amerika kıtasında görülen ve birçok çeşidi bulunan hantavirüs enfeksiyonu, yabani farelerin idrar veya salyasına temas yoluyla bulaşabiliyor.

Virüs, bulaştığı kişide, kalp veya akciğeri etkiliyor. Bazı durumlarda böbrek yetmezliğine yol açabilen enfeksiyonun, herhangi bir aşısı veya özel bir tedavisi de bulunmuyor.

Güney Amerika ülkesi Arjantin'de, 2013-2018 yıllarında hantavirüs enfeksiyonundan yaşamını yitiren kişi sayısı 111 olarak belirlenmişti. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
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