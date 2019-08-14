İnşaat halindeki 8 katlı bina çöktü

Başkent Buenos Aires’in Tres de Febrero bölgesindeki, inşa halinde olan 8 katlı bir bina çöktü.
Çöken binanın terk edilmiş bir evi de yıktığı, çevredeki çok sayıda otomobile hasar verdiği belirtildi.
Olayda şans eseri kimse yara almadı.
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