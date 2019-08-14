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İnşaat halindeki 8 katlı bina çöktü

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İLGİNÇ HABERLER  | 14.08.2019 14:10 | Son Güncelleme

Arjantin’de inşaat halindeki 8 katlı bina çöktü. Çöken bina sebebiyle çok sayıda otomobil hasar görürken; şans eseri kimse yaralanmadı.

Başkent Buenos Aires’in Tres de Febrero bölgesindeki, inşa halinde olan 8 katlı bir bina çöktü.

Çöken binanın terk edilmiş bir evi de yıktığı, çevredeki çok sayıda otomobile hasar verdiği belirtildi.

Olayda şans eseri kimse yara almadı.

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Anahtar Kelimeler:
Arjantin 8 katlı bina otomobil

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