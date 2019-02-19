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Arjantin'de karnavalda sahne çöktü

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İLGİNÇ HABERLER  | 19.02.2019 09:55 | Son Güncelleme

Arjantin’de düzenlenen karnavalda üzerinde seyircilerin bulunduğu platform çöktü, 34 kişi yaralandı. Korku dolu anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Cordabo şehrinin Villa Santa Rosa bölgesinde düzenlenen karnaval sırasında, dans grubunun geçişi sırasında meydana geldi.

Dans grubunun geçişi sırasında platformda bulunanların hep beraber zıpladığı esnada platform bir anda çöktü.

Belediye Başkanı Victor Kieffer, yaralıların çoğunun hafif şekilde yaralandığını ve Cordoba kentinden 90 kilometre uzaklıktaki bölge hastanesinde tedavi altına alındıklarını duyurdu.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Arjantin karnaval sahne

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