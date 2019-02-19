Arjantin'de karnavalda sahne çöktü

Olay, Cordabo şehrinin Villa Santa Rosa bölgesinde düzenlenen karnaval sırasında, dans grubunun geçişi sırasında meydana geldi.
Dans grubunun geçişi sırasında platformda bulunanların hep beraber zıpladığı esnada platform bir anda çöktü.
Belediye Başkanı Victor Kieffer, yaralıların çoğunun hafif şekilde yaralandığını ve Cordoba kentinden 90 kilometre uzaklıktaki bölge hastanesinde tedavi altına alındıklarını duyurdu.
(DHA)
Salda Gölü'yle ilgili Erdoğan'dan çok önemli açıklama
Ne umdum ne buldum! Talihsiz yemek serüvenleri
Yer: Tunceli! Avladığı tilkiyi yerken görüntülendi
Üniversiteli genç kızdan kahreden haber!
'Çiçek emojisiyle koltuk altı sansürlemiş...'
İYİ Parti'li Başkan adayı otelinin yıkılmaması için yolu kapattı
Korkunç! Diş fırçasında dışkı tehlikesi...
Bakanlık yasaklamıştı! Tanesi bin liradan satıldığı ortaya çıktı
'Benim nasıl aklıma gelmedi' dedirtecek inanılmaz fikirler
Okuyucu Yorumları 0 yorum