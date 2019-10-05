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Arjantin'de bir kadın komşusunun köpeğini çocuklarının gözü önünde öldürdü

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 05.10.2019 15:19 | Son Güncelleme

Arjantin'de bir kadın, köpeği ile kavga eden komşusuna ait köpeği, çocukların gözü önünde işkence ile öldürdü.

Olay Arjantin'in Santa Fe şehrinde meydan geldi. Yerel medya, 60'lı yaşlarda olduğu belirtilen bir kadının, kendi köpeğiyle kavga eden komşu köpeğini bahçesine getirdiğini ve kabloyla ağaca astığını duyurdu. Yerel medya, kadının ağaca astığı köpeği defalarca bıçaklayarak öldürdüğünü; bunu da çocukların gözü önünde yaptığını duyurdu.

DEHŞET ANLARINI 10 YAŞINDAKİ ÇOCUK KAYDETTİ

Olaya tanık olan 10 yaşında bir çocuk tarafından kaydedilen vahşet görüntüleri, öldürülen köpeğin sahibine götürüldü. Köpeğin sahibi görüntüleri polisle paylaşarak, yaşlı kadından şikayetçi oldu.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Arjantin köpek kavga

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