ARJANTİN DÜNYA ŞAMPİYONU! 2022 DÜNYA KUPASI ŞAMPİYONU ARJANTİN OLDU!

Arjantin milli takımı bu akşam Fransa ile kıran kırana mücadele etti. Hem normal maç süresinde hem de uzatmalarda kazanan taraf çıkmadı. Her iki süre de beraberlikle sonuçlanan maçta penaltılara gidildi. Penaltılarda 4-2 öne geçen Arjantin 2022 Dünya Kupası Şampiyonu oldu!

HASRET SONA ERDİ!

Arjantin en son 1986'da Dünya Kupası kazanmıştı. Maradona'yla kupayı evine götüren Arjantin 36 yıldır kupaya hasretti! Yapılan röportajlarda şaşkınlıklarını, heyecanlarını dile getiren futbolcular verdikleri sözleri tuttuklarını söylerken gözyaşlarını tutamadı. Saha içinde de kutlamaların devam ettiği maçta Arjantinli izleyiciler sevinçten çıldırmış durumda.

Dünya Kupası tarihinde böyle maç görülmedi. Heyecanın bir an olsun dinmediği Arjantin Fransa final maçında gülen taraf 36 yıl aradan sonra Arjantin oldu.

MESSİ'NİN KOLEKSİYON TAMAM!

Messi Kariyeri boyunca 4 UEFA Şampiyonlar Ligi, 3 UEFA Süper Kupa, 3 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 10 lig, 6 İspanya Kral Kupası, 8 İspanya Süper Kupası, 1 İspanya Lig Kupası ve milli takımla 1 U20 Dünya Kupası kaldırdı.

Kariyerinde toplam 36 kupaya sahip olan Messi bu akşam koleksiyonuna bir yenisini ekledi. Arjantin milli takımında Dünya Kupası olmayan Messi, bu akşam açığını kapattı.

