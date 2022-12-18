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Arjantin-Fransa için olay yaratan iddia! ''Oyuncuları maçtan önce kasten zehirlediler''

18.12.2022 19:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya Kupası finalinde Arjantin ile karşı karşıya gelen Fransa'da için olay yaratacak bir iddia ortaya atılı. Ünlü gazeteci Piers Morgan, Fransız oyuncuların maçtan önce bilerek zehirlendiğini söyledi.

Arjantin-Fransa için olay yaratan iddia! ''Oyuncuları maçtan önce kasten zehirlediler''

Arjantin maçı öncesi deve gribi şüphesiyle sarsılan Fransız takımı, finale zor da olsa hazırlanabilmişti. Bu olayın ardından bir iddia ortaya atan gazeteci Piers Morgan, Fransız oyuncuların kasten zehirlendiğini iddia etti.

OYUNCULAR HASTALANMIŞTI

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Fransa'da daha önce hastalanan Upamecano ve Rabiot'tan sonra son olarak Kingsley Coman da benzer belirtileri göstermişti. Küçük çaplı bir karantinaya alınan Fransız takımı içi deve gribinden şüphelenilmişti.

"BU BİR VİRÜS DEĞİLDİ, KASTEN ZEHİRLENDİLER!"

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İngiliz gazeteci Piers Morgan, "Fransız oyuncular sıradan bir virüse yakalanmadı. Oyuncuları kasten zehirlediler!" dedi.


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