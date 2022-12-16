Arjantin Fransa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2022 Dünya Kupası'nı kim eve götürecek! Arjantin Fransa maçı canlı yayın bilgisi!

Arjantin Fransa maçının yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri bu heyecanla beklenen 2022 FIFA Dünya Kupası final karşılaşmasını kaçırmak istemeyen sporseverler tarafından araştırılıyor. Futbolseverlerin heyecanla takip ettiği 2022 FIFA Dünya Kupası mücadelesi TRT 1 ekranlarında yayınlanacak final maçıyla son bulacak. Peki, Arjantin Fransa maçı ne zaman, saat kaçta? İşte Arjantin Fransa maçı hakkında merak edilenler...

ARJANTİN FRANSA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Arjantin Fransa maçı (2022 Dünya Kupası final karşılaşması) 18 Aralık Pazar akşamı saat 18:00’de oynanacak.

ARJANTİN FRANSA MAÇI HANGİ KANALDA?

Arjantin Fransa maçı Lusail Stadyumu'nda oynanacak.

Arjantin Fransa maçı TRT 1 ve TRT4K ekranlarında canlı olarak ekrana gelecek.

2022 DÜNYA KUPASI FİNAL MAÇI İÇİN HEYECAN DORUKTA

Katar'ın ev sahipliği yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Arjantin ile Fransa arasında oynanacak final maçında Polonyalı hakem Szymon Marciniak düdük çalacak.

Szymon Marciniak'ın yardımcılıklarını Pawel Sokolnicki ve Tomasz Listkiewicz yapacak.

(2022 Dünya Kupası final karşılaşması olan Arjantin Fransa maçının dördüncü hakemi ise İsmail Elfath olarak açıklandı.

FAS HIRVATİSTAN MAÇI NE ZAMAN?

Fas-Hırvatistan üçüncülük maçı 17 Aralık Cumartesi günü oynanacak ve saat 18.00’de başlayacak. Heyecanla beklenilen mücadele TRT1 ekranlarından canlı izlenebilecek.

ARJANTİN FRANSA MAÇI CANLI TAKİP



