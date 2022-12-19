SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. 2022 Dünya Kupası
  4. Arjantin Fransa maçına servet değerinde bahis yaptı! Mbappe ünlü rapçiyi üzdü

Arjantin Fransa maçına servet değerinde bahis yaptı! Mbappe ünlü rapçiyi üzdü

19.12.2022 08:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Daha önce basketbol, F1 ve birçok spor dalında yaptığı bahislerle tanınan ve kumar tutkunluğu ile bilinen Kanadalı rapçi Drake, 2022 Dünya Kupası finalinde oynanacak Arjantin-Fransa maçına servet değerinde bahis oynadı. Yaptığı bahiste Arjantin'in galip geleceğine yüklü bir miktar yatıran Drake tahmininde yanılırken, kaybı dudak uçuklattı.

Arjantin Fransa maçına servet değerinde bahis yaptı! Mbappe ünlü rapçiyi üzdü

Kanada'nın ünlü isimlerinden rap sanatçısı Drake, kumar tutkunluğu ile de biliniyor. Daha önce de futbol, basketbol, Formula 1 ve birçok spor alanında yaptığı servet değerinde bahislerle tanınan rapçi, Katar'da oynanan Dünya Kupası Finali'ni de boş geçmedi.

DAHA ÖNCE DE YAPMIŞTI!

SEI_125992677-a823

Son olarak Leeds United-Arsenal ve Real Madrid-Barcelona maçlarından oluşan 833 bin Kanada doları tutarındaki kupon, Barcelona’nın yenilmesiyle tek maçtan yatmıştı. Drake, Arsenal ve Barcelona galibiyetlerine oynamıştı.

Sene başında gerçekleşen Super Bowl maçına kripto para üzerinden 1 milyon 260 bin dolarlık bahis oynayan Drake, Cincinnati Bengals-Los Angeles Rams maçında, Los Angeles ekibinin galip geleceğini tahmin etmiş ve yüklü bir kazanç sağlamıştı.

MBAPPE YIKTI!

GOAL_-_Multiple_Images_-_2_Split_-_Facebook_(3)

Dün akşam oynanan Arjantin-Fransa maçına bahis yapan Drake, Güney Amerika ekibinin galibiyeti için 1 milyon dolar yatırırken, karşılaşmanın 80. dakikasında 2-0 önde olan Arjantin son dakikalarında yediği gollerle karşılaşmanın 2-2 beraberlikle tamamlanmasıyla ünlü rapçi servet değerinde bir kayıp yaşadı.

jlkjn


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dünya bu kehanetle çalkalanıyor! Olacakları 7 sene önceden bildiDünya bu kehanetle çalkalanıyor! Olacakları 7 sene önceden bildi
'Pislik herif, ne gülüyorsun?''Pislik herif, ne gülüyorsun?'
Galatasaraylı taraftarlar yorum yağdırıyor! ''Come To Galatasaray...''Galatasaraylı taraftarlar yorum yağdırıyor! ''Come To Galatasaray...''
Anahtar Kelimeler:
Drake bahis dünya kupası mbappe kata oynanacak maçın iyet futbol, da,

En Çok Okunan Haberler

Ödül töreninde skandal davranış!

Ödül töreninde skandal davranış!

Messi'ye giydirilen kıyafet gündem oldu!

Messi'ye giydirilen kıyafet gündem oldu!

8 yıl sonra emekli maaşı kesildi! Nedenini araştırınca...

8 yıl sonra emekli maaşı kesildi! Nedenini araştırınca...

Aleyna sadece göğüs ucunu kapatıp poz verdi

Aleyna sadece göğüs ucunu kapatıp poz verdi

Dünya rekoru kırıldı! Görenler gözlerine inanamıyor...

Dünya rekoru kırıldı! Görenler gözlerine inanamıyor...

Olay yaratan iddia! ''Oyuncuları maçtan önce kasten zehirlediler''

Olay yaratan iddia! ''Oyuncuları maçtan önce kasten zehirlediler''

İlginizi Çekebilir

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Çıplak pozlarını üvey babasının telefonunda görünce...

Çıplak pozlarını üvey babasının telefonunda görünce...

İşte 2022 yılına damga vuran o akıllı telefonlar!

İşte 2022 yılına damga vuran o akıllı telefonlar!

Amber Luke'un g-string bikinili lolipop pozları olay oldu!

Amber Luke'un g-string bikinili lolipop pozları olay oldu!

24 saat açık çamaşırhane 'seks yuvası oldu! Defalarca...

24 saat açık çamaşırhane 'seks yuvası oldu! Defalarca...

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.