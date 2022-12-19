Arjantin Fransa maçına servet değerinde bahis yaptı! Mbappe ünlü rapçiyi üzdü

Kanada'nın ünlü isimlerinden rap sanatçısı Drake, kumar tutkunluğu ile de biliniyor. Daha önce de futbol, basketbol, Formula 1 ve birçok spor alanında yaptığı servet değerinde bahislerle tanınan rapçi, Katar'da oynanan Dünya Kupası Finali'ni de boş geçmedi.

DAHA ÖNCE DE YAPMIŞTI!

Son olarak Leeds United-Arsenal ve Real Madrid-Barcelona maçlarından oluşan 833 bin Kanada doları tutarındaki kupon, Barcelona’nın yenilmesiyle tek maçtan yatmıştı. Drake, Arsenal ve Barcelona galibiyetlerine oynamıştı.

Sene başında gerçekleşen Super Bowl maçına kripto para üzerinden 1 milyon 260 bin dolarlık bahis oynayan Drake, Cincinnati Bengals-Los Angeles Rams maçında, Los Angeles ekibinin galip geleceğini tahmin etmiş ve yüklü bir kazanç sağlamıştı.

Dün akşam oynanan Arjantin-Fransa maçına bahis yapan Drake, Güney Amerika ekibinin galibiyeti için 1 milyon dolar yatırırken, karşılaşmanın 80. dakikasında 2-0 önde olan Arjantin son dakikalarında yediği gollerle karşılaşmanın 2-2 beraberlikle tamamlanmasıyla ünlü rapçi servet değerinde bir kayıp yaşadı.



