Arjantin Hırvatistan'ı 3-0 mağlup etti! Dünya Kupası'nda ilk finalist belli oldu

Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda yarı final mücadelesinde Lionel Scaloni'nin ekibi Arjantin ile Zlatko Dalic'in yönetimindeki Hırvatistan, Lusail Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Dünyanın takip ettiği karşılaşmada kazanan 3-0'lık skorla Arjantin olurken adını finale yazdırdı.

PASALIC'TEN KRİTİK MÜDAHALE!

Karşılaşmanın 22. dakikasındada Hırvatistan ceza sahası önündeki duvar pası sonrası Lionel Messi'nin savunma arkasına yolladığı topu Mario Pasalic, kritik bir müdahale ile kesmeyi başardı.

HAKEM PENALTI NOKTASINI GÖSTERDİ

Karşılaşmanın 32. dakikada Arjantin'de Enzo Fernandez'in savunma arkasına topunda kaleciyle karşı karşıya kalan Julian Alvarez, topu kaleye doğru yollarken Dominik Livakovic'in müdahalesi ile yerde kaldı ve maçın hakemi Daniele Orsato penaltı noktasını işaret ederken Livakovic de sarı kart gördü.

MESSI MESSI MESSI...

Penaltı vuruşunu kullanmak üzere topun başına geçen Lionel Messi, Hırvat kaleci Domini Livakovic'i mağlup ederek takımını 34. dakikada öne geçirmeyi başardı.

BİR KEZ DAHA TARİHE GEÇTİ!

Messi attığı bu golle Arjantin'in Dünya Kupası tarihinde en çok gol atan oyuncusu oldu. (Gabriel Batistuta: 10 gol, Leo Messi: 11 gol)

4 DAKİKA GEÇMİŞTİ Kİ...

Messi'nin penaltı golünün ardından Arjantin baskısını sürdürdü. 39. dakikada orta sahada topu alan Julian Alvarez, rakip ceza sahası altı pas üzerine kadar Hırvatistan savunmasının da yetersiz müdahaleleri sonucunda taşımayı başardı ve topu ağlara göndererek skoru 2-0'a getirdi.

HIRVATİSTAN İSABET BULAMADI!

Karşılaşmanın ilk yarısı 2-0 Arjantin üstünlüğü ile tamamlanırken, ilk yarıda yüzde 62 oranla topa daha fazla sahip olan Hırvatistan, 45 dakikalık bölümde isabetli şut atamadı.

İKİNCİ YARIDA 2 DEĞİŞİKLİK

Hırvatistan'da ikinci yarı öncesi Borna Sosa ve Mario Pasalic'in yerine Mislav Orsic ve Nikola Vlasic oyuna dahil oldular.

ALVAREZ SKORU BELİRLEDİ!

Karşılaşmanın 69. dfakikasında sağ kanatta topla buluşan Lionel Messi, orta sahaya yakın noktada sıyrıldığı Josko Gvardiol'u ceza sahasına yaklaştıktan sonra durarak bir kez daha geçti ve çizgiden içeri kat ederek topu Julian Alvarez'e çıkardı ve Alvarez, uygun pozisyondaki vuruşuyla farkı 3'e çıkardı ve karşılaşmanın skorunu belirledi.

3. KEZ KARŞI KARŞIYA GELDİLER

Arjantin ile Hırvatistan, Dünya Kupası'nda 3. kez karşı karşıya geldi. 1994 Dünya Kupası'nda oynanan grup maçında Arjantin, rakibini Pineda'nın golüyle 1-0 mağlup etmişti. Rusya'nın ev sahipliğindeki 2018 Dünya Kupası'nda ise Hırvatistan, Tangocular'ı Rebic, Modric ve Rakitic'in golleriyle 3-0 devirmeyi başarmıştı.

RAKİP BELLİ OLUYOR!

Adını finale yazdıran Arjantin'in finaldeki rakibi Fransa-Fas eşleşmesinin galibi olacak. Zorlu karşılaşma Çarşamba günü (14.12.2022) saat 22.00'de oynanacak.

DÜNYA KUPASI ÜÇÜNCÜLÜK MAÇI NE ZAMAN?

Dünya Kupası üçüncülük maçı 17 Aralık 2022 Cumartesi günü oynanacak. 3.lük maçı, Türkiye saati ile 18.00'de başlayacak.

