SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. 2022 Dünya Kupası
  4. Arjantin'in 2022 FIFA Dünya Kupası kadrosu açıklandı

Arjantin'in 2022 FIFA Dünya Kupası kadrosu açıklandı

11.11.2022 23:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Katar'daki 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılacak Arjantin Milli Futbol Takımı'nın kadrosu belli oldu.

Arjantin'in 2022 FIFA Dünya Kupası kadrosu açıklandı

Teknik direktör Lionel Scaloni, tarihinin üçüncü şampiyonluğunu hedefleyen Arjantin'in 26 kişilik Dünya Kupası kadrosunu duyurdu.

Sakatlığı bulunan Romalı Paulo Dybala ve sakatlığı nedeniyle Paris Saint-Germain'in son maçında oynayamayan Lionel Messi, kadroya dahil edildi.

C Grubu'nda Suudi Arabistan, Meksika ve Polonya ile mücadele edecek Arjantin'in kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Kaleci: Emiliano Martinez (Aston Villa), Geronimo Rulli (Villarreal), Franco Armani (River Plate)

Defans: Nahuel Molina (Atletico Madrid), Gonzalo Montiel (Sevilla), Cristian Romero (Tottenham), German Pezzella (Real Betis), Nicolas Otamendi (Benfica), Lisandro Martinez (Manchester United), Marcos Acuna (Sporting Lizbon), Nicolas Tagliafico (Olimpik Lyon), Juan Foyth (Villarreal)

Orta saha: Rodrigo De Paul (Atletico Madrid), Leandro Paredes (Juventus), Alexis Mac Allister (Brighton), Guido Rodriguez (Real Betis), Alejandro Gomez (Sevilla), Enzo Fernandez (Benfica), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen)

Forvet: Angel Di Maria (Juventus), Lautaro Martinez, Joaquin Correa (Inter), Julian Alvarez (Manchester City), Nicolas Gonzalez (Fiorentina), Paulo Dybala (Roma), Lionel Messi (Paris Saint-Germain).

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ev sahibi Katar'ın kadrosu belli oldu!Ev sahibi Katar'ın kadrosu belli oldu!
Arda Güler'den çok konuşuldu! 'Kim bu?'Arda Güler'den çok konuşuldu! 'Kim bu?'
Wanda Nara paylaştı, taraftar tepki gösterdi! Tekrar İstanbul'a taşındı...Wanda Nara paylaştı, taraftar tepki gösterdi! Tekrar İstanbul'a taşındı...
Anahtar Kelimeler:
dünya kupası

En Çok Okunan Haberler

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Maaşlara 1000 TL destek

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Maaşlara 1000 TL destek

Kripto para borsası FTX iflasını istedi! CEO'su istifasını duyurdu

Kripto para borsası FTX iflasını istedi! CEO'su istifasını duyurdu

G.Saray'da maaş krizi "Dönerci benden daha çok kazanıyor" dedi, bavullarını topladı!

G.Saray'da maaş krizi "Dönerci benden daha çok kazanıyor" dedi, bavullarını topladı!

Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu!

Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu!

Wanda Nara deliye döndü! İşte Icardi'nin Türk sevgilisi...

Wanda Nara deliye döndü! İşte Icardi'nin Türk sevgilisi...

Ne yaptın Belhanda! Böyle faul görülmedi... Hakem direkt oyundan attı, sahadan çıkmadı

Ne yaptın Belhanda! Böyle faul görülmedi... Hakem direkt oyundan attı, sahadan çıkmadı

İlginizi Çekebilir

Yılan zehirlenmesi kadar etkili: Organ yetmezliğine neden oluyor

Yılan zehirlenmesi kadar etkili: Organ yetmezliğine neden oluyor

Bu kış ihtiyaç duyacağınız tek çorba! Videolu anlatım

Bu kış ihtiyaç duyacağınız tek çorba! Videolu anlatım

11.11 Süper Final! Son gün, acele edin! Tüm fırsatlar burada...

11.11 Süper Final! Son gün, acele edin! Tüm fırsatlar burada...

Seksin yan etkisi var! Bu belirtilerden birini yaşıyorsanız...

Seksin yan etkisi var! Bu belirtilerden birini yaşıyorsanız...

Ailesinin önünde timsah tarafından yakalanıp nehre sürüklendi!

Ailesinin önünde timsah tarafından yakalanıp nehre sürüklendi!

Stanley termos ve soğutucu çantalardaki indirimi kaçırmayın! Bir kez alın, ömür boyu kullanın

Stanley termos ve soğutucu çantalardaki indirimi kaçırmayın! Bir kez alın, ömür boyu kullanın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.