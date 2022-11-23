Arjantin-Suudi Arabistan maçına gölge düştü! Messi ile anlaşma yapılmış...

2022 Katar Dünya Kupası'nda Arjantin hayatının şokunu yaşadı. Güçsüz rakibi Suudi Arabistan'a 2-1 mağlup olarak gruptan çıkma şansını zorlaştıran Arjantin, taraftarlarına büyük üzüntü yaşattı. Suudi Arabistan'da ise bu galibiyetin ardından ülkede resmi tatil ilan edildi. Arjantin-Suudi Arabistan maçından hemen önce yapılan anlaşma ise karşılaşmaya gölge düşürdü.

"HERHANGİ BİRİNİ SUÇLAMAK ÇOK ZOR"

"Herhangi birini suçlamak çok zor. Bu şekilde başlamayı düşünmüyorduk. Bunun bazı nedenleri var. Şimdi önümüzdeki mücadelelere hazırlanmalıyız. Bundan sonra kazanmak bizim elimizde. Bahanemiz yok. Her zamankinden daha fazla birlik olmalıyız. Bu grup çok zor ve bunu bugün herkes anladı. Uzun zamandır yaşamadığımız bir durumun içine düştük. Şimdi gerçek bir 'takım' olduğumuzu gösterme zamanıdır."

MESSI İLE SPONSORLUK ANLAŞMASI

Messi'nin Suudi Arabistan yetkilileriyle maçtan önce '2030 Vizyonu' adı altında bir sponsorluk anlaşmasına imza attığı öğrenildi. Yapılan bu anlaşma Arjantinli taraftarları bir hayli kızdırdı. Anlaşmadan çok, imzanın zamanlamasını eleştiren taraftarlar, Messi'yi topa tuttu.

2030 Dünya Kupası için Yunanistan, Mısır ve Suudi Arabistan ortaklığında bir Dünya Kupası düzenlenmesi için FIFA'ya resmi başvuruda bulunacağı belirtildi. Messi'nin de yapılan anlaşmada kupa elçisi olarak görevlendirileceği aktarıldı.

