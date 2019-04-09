Arjantin Teknik Direktörü Lionel Scaloni’ye araba çarptı

Arjantin Teknik Direktörü Lionel Scaloni’ye bisiklet sürdüğü sırada otomobil çarptığı ve Balear Adaları’nda hastaneye kaldığı açıklandı. Bisikleti sürerken arabanın çarpmasıyla trafik kazası geçiren 40 yaşındaki teknik direktörün ilk müdahalede öncesi durumunun ağır olduğu tahmin edilmişti.

Yapılan ilk tetkiklerin ardından 40 yaşındaki teknik adamın ciddi bir sağlık sorunu olmadığı öğrenildi. Scaloni’nin kaza anında düştüğü sırada vücudunda hafif yaralanmaların oluşması nedeniyle kontrol altında tutulduğu ve tedavisinin ardından taburcu edildiği ifade edildi.

Scaloni Dünya Kupası’nın ardından geçtiğimiz Kasım ayında Jorge Sampaoli’nin ardından göreve getirilmişti. Yüzünden yaralanan ünlü teknik adam hastaneden çıktıktan sonra twitter hesabından bir paylaşım yaparak durumunun iyi olduğunu ve mesaj atan herkese teşekkür ettiğini belirtti.





