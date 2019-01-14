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Arjantinli akrobat yanlış hesap edince kanlar içinde kaldı

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 14.01.2019 11:46 | Son Güncelleme

İspanya'nın Barcelona'na kentinde sokakta küçük bir gösteri sergileyen 26 yaşındaki Arjantinli akrobat Belen Pouchan, talihsiz bir kazaya uğradı. Koltukta bulunan küçük delikten geçtikten sonra kalkacağı noktayı ayarlayamayınca kafasını tahta sandalyeye çarptı. Bir anda kanlar içinde kalan akrobat, hastaneye gitmek zorunda kaldı.

İspanya'nın Barcelona kentinde açık havada dev tahta sandalye ile akrobasi gösterisi sergileyen Arjantinli akrobat Belen Pouchan, talihsiz bir kaza sonrası hastaneye kaldırıldı. Arjantinli 26 yaşındaki Belen Pouchan, Avrupa gezisi sırasında sokakta kendi yeteneklerini göstermek isterken herkesin gözü önünde feci kaza yaşandı.

AYAĞA KALKMAK İSTİYORDU

Plaça Sant Jaume'nin belediye binasının önündeki büyük sandalyelerden birini görünce hemen hareketlerini yapmaya başlayan akrobatın görüntülerini ise annesi kayda aldı. Akrobat, sandalyenin arasında bulunan delikten ters bir şekilde geçerek ayağa kalkmak istiyordu.

BİR ANDA KANLAR İÇİNDE KALDI

Dev tahta sandalyenin deliğinden geçen ancak ayağa kalkmak isterken, kalkacağı noktayı tam hesaplayamayan Pouchan, başını tahtaya çarptı. Bir anda kanlar içinde kaldı. Hastaneye kaldırılan akrobatın başına 5 dikiş atıldı. Akrobatın o anları ise annesi tarafından kayda alındı.

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