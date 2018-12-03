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Arjen Robben: Bayern Münih'ten ayrılacağım

ALMANYA HABERLERİ  | 03.12.2018 11:02 | Son Güncelleme

Bayern Münih'in Hollandalı yıldızı Arjen Robben, sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı. Robben, "Bu benim Bayern'deki son sezonum. 10 harika yıl geçirdim; ancak artık ayrılık vakti geldi" dedi.

Arjen Robben: Bayern Münih'ten ayrılacağım

Arjen Robben, Bayern Münih'teki 10 yıllık işbirliğini sona erdirecek ve sezon sonunda takımdan ayrılacak. Real Madrid'de Cristiano Ronaldo ve Kaka'nın gelişinin ardından gözden düştükten sonra 2009'da Bayern Münih'e imza atan Hollandalı, sezon sonu takımdan ayrılacağını açıkladı.

Bayern'in domine ettiği ligde takımıyla 7 lig, 4 de Almanya Kupası şampiyonluğu yaşayan Robben, katıldığı bir taraftar etkinliğinde kararını açıkladı ve "Bu benim Bayern'deki son sezonum. 10 harika yıl geçirdim; ancak artık ayrılık vakti geldi" dedi.

Bayern Münih yetkilileri hafta içerisinde Ribery ve Robben için sözleşme yenilemek istediklerini dile getirmişti.

Arjen Robben'li Bayern, Şampiyonlar Ligi'ni 2012'de penaltılarla Chelsea'ye kaptırmış bir yıl sonra ise Borussia Dortmund'u 2-1 yenerek kupayı kazanmıştı. Bayern'in 2. golü 89. dakikada Arjen Robben'den gelmişti.

34 yaşındaki oyuncu, Bayern'le çıktığı 198 Bundesliga maçında 98 golü attı; ancak bu sezon 13 lig maçının sadece 7'sinde forma giymişti. Bayern Münih Başkanı Uli Hoeness de Robben ve bir diğer tecrübeli oyuncu Franck Ribery'nin takımdan ayrılabileceğini açıklamıştı. (NTVSpor)

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Anahtar Kelimeler:
bayern münih arjen robben

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