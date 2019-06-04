ARK OS için ilk ekran görüntüleri sızdırıldı

Ancak sürpriz bir şekilde ki muhtemelen kapalı kapılar arkasında Çin’in bir takım şeylerden feragat etmesinden sonra; Huawei’ye uygulanan yaptırımlardan geri adım atılmıştı.

Bu olaylar sonrasında Huawei cephesi kendi işletim sistemini geliştirdiklerini duyurmuştu. ARK OS olarak adlandırılan ve Android’e rakip olacağı söylenen ki asla olamayacak olan bu işletim sistemin bugün ekran görüntüleri yayınlandı. 2000’li yılların başlarında çıkan işletim sistemlerine benzeyen Huawei’nin işletim sistemi, tasarımsal açıdan çok zayıf görünüyor.

Şimdilik test aşamasında olan Huawei’nin işletim sisteminin ne zaman kullanıma sunulacağı bilinmiyor. Bu işletim sisteminin geliştiriciler açısından neler vadedeceği bilinmiyor. Eğer bu platforma uygulama geliştirmek zor olursa, Huawei’nin işletim sistemi de Windows Mobile gibi tarihin tozlu raflarına kısa sürede gömülebilir.

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