Arka Sıradakiler'in Büşra'sını görenler küçük dilini yuttu! Gözde Mukavelat bambaşka biri oldu

2007'de yılında yayınlanan ve Türk televizyon tarihinin en çok izlenen dizileri arasında yer alan Arka Sıradakiler'de Büşra karakterine hayat veren Gözde Mukavelat değişimiyle sevenlerini şaşkına çevirdi.

BÜŞRA KARAKTERİYLE AKILLARA KAZINMIŞTI

Arka Sıradakiler dizisinde Büşra karakterini canlandıran Gözde Mukavelat'ın başarılı oyunculuğu o dönemlerde oldukça dikkat çekmişti.

Üvey babası tarafından istismara uğrayan bir genç kızı canlandıran Gözde Mukavelat, dizinin bitmesinin ardından birçok dizide daha rol aldı.

Acil Aşk Aranıyor ve Küçük Gelin gibi dizilerde de rol alan Gözde Mukavelat'ın son hali merak edildi.

İşte güzel oyuncunun inanılmaz değişimi;





