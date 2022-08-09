Arka Sıradakiler'in İbo'su, Fırat Çöloğlu'nu görenler şaşkına uğradı! Yıllara meydan okumuş resmen

FOX TV ekranlarında yayınlanan ve kült gençlik dizilerinden olan Arka Sıradakiler, yayınlandığı döneme damgasını vurarak, reyting rekorları kırmıştı. Dizide yer alan birbirinden renkli karakterler bugün dahi takip edilirken, dizinin İbo'su Fırat Çöloğlu'nun son hali görenleri şaşırttı.

ARKA SIRADAKİLER'İN İBO'SU YILLARA MEYDAN OKUMUŞ!

Hamdi Alkan'ın yönetmenliğini ve Birol Güven'in yapımcılığını üstlendiği Arka Sıradakiler dizisi, hikayesi kadar oyuncu kadrosuyla da oldukça ilgi görmüştü.

Dizide öğrencilerinin hayatta iyi yerlere gelmesini isteyen Kemal Hoca'nın verdiği hayat dersleri anlatılırken, projede yer alan pek çok karakter de unutulmazlar arasına girmişti.

Dizideki arkadaş grubunun içerisindebulunan İbo karakterini Fırat Çöloğlu canlandırmaktaydı.

Çöloğlu, genç kızların sevgilisi haline gelirken, seneler boyu ekranlardan uzak kalmıştı. Ünlü isim seneler sonraki haliyle görenleri şaşırttı.

Oyuncunun yıllara meydan okuduğu ve pek de değişmediği görüldü.

35 yaşındaki ismin, oyunculuk sonrası müzikle ilgilendiği biliniyor.

İşte Arka Sıradakiler'in İbo'sunun son hali...



