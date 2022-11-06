Arka Sıradakiler Oktay dizideki o isimlerle buluştu! Sosyal medya yıkıldı

2007 ile 2012 yılları arasında Fox TV'de yayınlanan Arka Sıradakiler, dönemin unutulmazları arasındaydı. Arka Sıradakiler oyuncularının şimdiki halleri merak konusu oluyor.

Son olarak dizide öne çıkan üç oyuncu buluştu. Bülent Çetinaslan, Sevda Dalkıç ve Temmuz Karitutal TikTok'ta yaptıkları paylaşımla gündem oldu.

Oyuncular bir araya gelerek geçmiş zamanı yad etti. Arka Sıradakiler Oktay, Özge ve Yadigar son halleriyle olay oldu.

Oyuncuların son hallerini görenler "Yıllar vurmuş", "Pek değişmemişler ya", "Oktay yaşlanmış" yorumları yaptı.