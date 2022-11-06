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Arka Sıradakiler Oktay dizideki o isimlerle buluştu! Sosyal medya yıkıldı

06.11.2022 07:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hamdi Alkan'ın yönetmenliğini yaptığı bir döneme damga vuran dizi Arka Sıradakiler'in 3 oyuncusu bir araya geldi. Arka Sıradakiler Oktay rolüyle dikkat çeken Bülent Çetinaslan, Sevda Dalkıç ve Temmuz Karitutal ile buluştu.

Arka Sıradakiler Oktay dizideki o isimlerle buluştu! Sosyal medya yıkıldı

2007 ile 2012 yılları arasında Fox TV'de yayınlanan Arka Sıradakiler, dönemin unutulmazları arasındaydı. Arka Sıradakiler oyuncularının şimdiki halleri merak konusu oluyor.

Son olarak dizide öne çıkan üç oyuncu buluştu. Bülent Çetinaslan, Sevda Dalkıç ve Temmuz Karitutal TikTok'ta yaptıkları paylaşımla gündem oldu.

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Oyuncular bir araya gelerek geçmiş zamanı yad etti. Arka Sıradakiler Oktay, Özge ve Yadigar son halleriyle olay oldu.

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Oyuncuların son hallerini görenler "Yıllar vurmuş", "Pek değişmemişler ya", "Oktay yaşlanmış" yorumları yaptı.

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