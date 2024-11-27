Arka Sıradakiler oyuncuları yıllar sonra bir araya geldi! Sinem Uslu'nun paylaşımı olay oldu

2007 yılında yayınlanan ve 2012 yılında sona eren Arka Sıradakiler dizisi, o dönemin en çok izlenen gençlik dizilerinden biriydi. Dizi, genç oyuncu kadrosu ve hikayesiyle büyük bir ilgi toplamıştı. Şimdi, yıllar sonra, dizinin oyuncuları yeniden bir araya geldi!

Kanal D'de yayınlanan Annem Ankara dizisinde rol alan ünlü oyuncu Sinem Uslu, Arka Sıradakiler ekibiyle olan buluşmasını Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

Sinem Uslu, paylaşımında, "En çok özlenenlerle buluşma" notunu yazdı. Uslu, Arka Sıradakiler oyuncularıyla gerçekleştirdiği bu özel buluşmayı paylaştı.

Instagram paylaşımına "Dün gibi, sizi çok seviyorum" notunu da eklemeyi unutmadı. Bu samimi paylaşımlar, dizinin hayranlarını geçmişe götürerek nostaljik bir atmosfer yarattı.