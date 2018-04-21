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Arka Sokaklar 478. bölüm fragmanı! Hüsnü Çoban'ı yıkan olay! Oğlu Metin hapse giriyor

ARKA SOKAKLAR HABERLERİ  | 21.04.2018 01:39 | Son Güncelleme

Arka Sokaklar 478. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kanal D'nin fenomen dizisi Arka Sokaklar'ın yeni bölümünde, Metin, adam öldürme girişiminden dolayı hapse atılıyor! Hüsnü Çoban ise çaresiz şekilde oğluyla vedalaşıyor!

Arka Sokaklar 478. bölüm fragmanı! Hüsnü Çoban'ı yıkan olay! Oğlu Metin hapse giriyor

Arka Sokaklar'ın 27 Nisan Cuma akşamı ekrana gelecek olan 478. bölümünde, Metin, kardeşi Tekin'i kurtarmak için girdiği mücadelede karşısındakinin vurulmasıyla katil olarak görülme riskiyle karşı karşıya kalıyor. Tüm ekip ve Çoban ailesi bu durumdan dolayı derin üzüntü içerisindedir. Savcı'nın emriyle Metin için hapis yolu görünür.

Metin'in içerisinde bulunduğu silahlı vurulma olayındaki adam ölecek mi? Ekip, Metin'i kurtarmanın yolunu bulabilecek mi?Arka Sokaklar, merakla beklenen yeni bölümüyle Cuma akşamı saat 20.00'de Kanal D'de!

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Arka Sokaklar 477. Bölümde, Tekin'in başına bela açan Barbaros ile yüzleşen Metin büyük bir sorunun içine giriyor! Metin, Tekin için ifade verdiği sırada genç kızın ölümüne neden olan Barbaros'u tanıyor. Şenay ile bağlantısını da polislere anlatan Metin sonucun değişmediğini görünce harekete geçmeye karar veriyor. Tekin'e olay yerinde tatbikat yapılırken Metin bir dükkanın güvenlik kamerasını far ediyor. Dükkana girdiği zaman arkadan yaklaşan bir kişi Metin'in kafasına vurup onu bayıltıyor. Ayıldığında ise dükkandaki bilgisayarın çalındığı fark ediliyor. Tekin'i aklayacak görüntülerin olmadığını düşünen Metin, Barbaros'un evine giderek onunla yüzleşiyor. Bu sırada Barbaros silahına davranıyor. Metin ve Barbaros boğuşurlarken silah patlıyor. Barbaros kanlar içinde yere yığılıyor.

Polisler, Tekin’i tutuklar. Arzu, Tekin’in davasını yürütmektedir. Tekin’i suçlayıcı şekilde davranır ve ekibi de karşısına alır. Tekin, gözaltına alınır. Arzu, Hüsnü’nün ısrarıyla Tekin’e tatbikat yaptırır ve yine de ikna olmaz. Metin, kardeşinin cezaevinde yatmasına sebep olan Barbaros’un peşine düşer. Barbaros silahlı ve tehlikelidir. Yusuf, hastaneye yetiştirilir ve ameliyata alınır. Kadem adamları ile Salim Paşahan adamları arasında çatışma yaşanır. Ekip, çatışmaya yetişir. Kadem, hastaneden Eren’i kaçırır. Bahar ve ekip peşlerine düşer. Kadem, Eren ile deniz yoluyla kaçacaktır. Ekip, limana baskın yapar. Tam Eren’i kurtaracakları sırada Eren tekneden denize düşer.

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