Arka Sokaklar 478. bölüm fragmanı! Hüsnü Çoban'ı yıkan olay! Oğlu Metin hapse giriyor

Arka Sokaklar'ın 27 Nisan Cuma akşamı ekrana gelecek olan 478. bölümünde, Metin, kardeşi Tekin'i kurtarmak için girdiği mücadelede karşısındakinin vurulmasıyla katil olarak görülme riskiyle karşı karşıya kalıyor. Tüm ekip ve Çoban ailesi bu durumdan dolayı derin üzüntü içerisindedir. Savcı'nın emriyle Metin için hapis yolu görünür.

Metin'in içerisinde bulunduğu silahlı vurulma olayındaki adam ölecek mi? Ekip, Metin'i kurtarmanın yolunu bulabilecek mi?Arka Sokaklar, merakla beklenen yeni bölümüyle Cuma akşamı saat 20.00'de Kanal D'de!

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Arka Sokaklar 477. Bölümde, Tekin'in başına bela açan Barbaros ile yüzleşen Metin büyük bir sorunun içine giriyor! Metin, Tekin için ifade verdiği sırada genç kızın ölümüne neden olan Barbaros'u tanıyor. Şenay ile bağlantısını da polislere anlatan Metin sonucun değişmediğini görünce harekete geçmeye karar veriyor. Tekin'e olay yerinde tatbikat yapılırken Metin bir dükkanın güvenlik kamerasını far ediyor. Dükkana girdiği zaman arkadan yaklaşan bir kişi Metin'in kafasına vurup onu bayıltıyor. Ayıldığında ise dükkandaki bilgisayarın çalındığı fark ediliyor. Tekin'i aklayacak görüntülerin olmadığını düşünen Metin, Barbaros'un evine giderek onunla yüzleşiyor. Bu sırada Barbaros silahına davranıyor. Metin ve Barbaros boğuşurlarken silah patlıyor. Barbaros kanlar içinde yere yığılıyor.