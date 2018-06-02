Arka Sokaklar 484. bölüm fragmanı! Rıza Baba ve ekibi kanser olan Hüsnü Çoban'a desteğe geliyor!

Arka Sokaklar'ın 8 Haziran'da ekrana gelecek olan 484. bölümünde Ali, öğrendikleri karşısında çok büyük hayal kırıklığına uğrar. Babası olduğunu söyleyen kişinin sattığı silahlar, Ali'nin ekip arkadaşlarından bir çok kişiyi şehit etmiş, çoğunu yaralamıştır. Ekip, yaptığı baskınlarla bu silahların bir kısmını ele geçirir.
Rıza Baba, Kazım'a çok özel bir görev verir. Kazım, suç örgütünün içine sızarak detaylar için tehlikeli bir görev içerisindedir. Arka Sokaklar, merakla beklenen bölümüyle 8 Haziran Cuma akşamı saat 20.00'de Kanal D'de!
ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Arka Sokaklar'ın son bölümünde ekip, silah kaçakçısı bir şebekenin uzantılarının peşine düştü. Jandarma, Antakya sınırından geçmeye çalışan bir tırı durdurur. Tırın içi silah doludur. Silah kaçakçılığı yapan şebekenin İstanbul'da olduğu bilgisi ekibimize ulaşır. Rıza Baba dosyayı ekip arkadaşları ile incelemeye başlar. Gelen istihbarat bilgileri silah kaçakçısının nüfuslu bir kişiyi göstermektedir. Ona ulaşmakta zorluk çeken ekip yılmadan davayı çözmeye ve şebekeyi bitirmeye çalışır. Bu sırada Ali, şebeke hakkında bilgi alabilecek bir adamı bulur.
Onunla konuştuğu sırada karşı apartmandan keskin bir nişancı bu adamı vurur. Şebeke kendisine ulaşılabilecek tüm kapıları kapatmakta ustalık gösterir. Selin, Umut Bebekle güzel bir hayat sürerken Melda çıka gelir. Çocuğunu almak için ona dava açar. Selin, kardeşinin bu istekli haline çok şaşırır. Çünkü, Melda çocuğunu reddetmiştir. Hatta onu zengin bir aileye satmak için uğraşmıştı. Dava günü gelir. Selin ve Melda, çocuk üstündeki haklarına sahip olduklarının savunmasını verir. Hakim Umut Bebek ile olan kararını açıklar. Hüsnü'yü kanser belası yorgun düşürmüştür. Ailesinin durumu öğrenmesi mutsuzluğunu ortaya çıkarır. Çoban Ailesinin, babalarını bu savaşta yalnız bırakmayacaklarını tavırları gösterir. Hüsnü'nün, hayata sarılmaktan başka bir çaresi kalmaz. Doktorla görüşen Hüsnü, ameliyatın öne çekilmesinin gerekliliğini öğrenir.
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