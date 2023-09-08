ARKA SOKAKLAR 640. BÖLÜM İZLE! Arka Sokaklar hangi yıl başladı, yeni bölüm ne zaman? 8 Eylül Kanal D yayın akışı

Arka Sokaklar dizisi yeni bölümü ile bu akşam Kanal D ekranlarında olacak. Rıza Baba ve ekibinin yaşadığı olayları konu alan yerli aksiyon dizisi geçtiğimiz hafta yayınlanan 639. bölüm ile 18. sezonuna başladı. Böylelikle de 'Arka Sokaklar 18. sezon ne zaman başlayacak' sorusu da yanıt bulmuş oldu. İşte Arka Sokaklar 640. bölüm ve 8 Eylül Kanal D yayın akışı detayları
Ayaztepe duruşmasından olumlu karar çıkmış ve ekibin göreve iadeleri başlamıştır. Yeniden toplanan ekip ilk iş Nedim'i adalete teslim eder. Kardeşinin intikamını almaya yemin etmiş olan Kadir bir muhbir vasıtasıyla Sadullah'a ulaşmaya çalışmaktadır. Hakan'ın korumalığını yaptığı İpek'in erkek arkadaşı Kaan başlarına iş açar. Sadullah, Ünal'a yeni bir görev verir. Böylece eski defterlerin kapanmasını sağlayacaktır.
Arka Sokaklar dizisi bu akşam yeni bölümü ile ekrana gelecek. Bu akşam saat 20.00'de Arka Sokaklar 640. bölüm ile izleyicinin karşısına çıkacak.
Arka Sokaklar, Erler Film (2006-2022) ve D Media (2023-günümüz) imzalı, ilk bölümü 31 Temmuz 2006 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Orhan Oğuz'un yaptığı, senaryosunu Ozan Yurdakul, Sinan Yurdakul, Barkın Şenüren ve Metin Arslan'ın yazdığı polisiye, aksiyon, dram ve komedi türündeki Türk yapımı televizyon dizisidir.
Bu sezon 18. sezonuna başlayan Arka Sokaklar dizisinin ilk bölümü 31 Temmuz 2006 tarihinde yayınlanmıştır.
07:00 Küçük Ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Dilek Taşı
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
00:15 Dilek Taşı
02:30 Çemberimde Gül Oya
04:30 Kavak Yelleri