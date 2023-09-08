MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. ARKA SOKAKLAR 640. BÖLÜM İZLE! Arka Sokaklar hangi yıl başladı, yeni bölüm ne zaman? 8 Eylül Kanal D yayın akışı

ARKA SOKAKLAR 640. BÖLÜM İZLE! Arka Sokaklar hangi yıl başladı, yeni bölüm ne zaman? 8 Eylül Kanal D yayın akışı

08.09.2023 18:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arka Sokaklar 640. bölüm ekranı fenomen dizinin izleyicileri tarafından merak edildi. Geçtiğimiz hafta 18. sezonuna başlayan dizi, cuma akşamları yayınlanmaya devam ediyor. Sevilen dizi Zafer Ergin, Özgür Ozan ve İlker İnanoğlu gibi isimleri kadrosunda bulunduruyor. 'Arka Sokaklar hangi yıl başladı' sorusu da merak edilen bir diğer konu oldu. Peki, Arka Sokaklar hangi yıl başladı, yeni bölüm ne zaman? İşte Arka Sokaklar 640. bölüm ekranı ve 8 Eylül Kanal D yayın akışı...

Arka Sokaklar dizisi yeni bölümü ile bu akşam Kanal D ekranlarında olacak. Rıza Baba ve ekibinin yaşadığı olayları konu alan yerli aksiyon dizisi geçtiğimiz hafta yayınlanan 639. bölüm ile 18. sezonuna başladı. Böylelikle de 'Arka Sokaklar 18. sezon ne zaman başlayacak' sorusu da yanıt bulmuş oldu. İşte Arka Sokaklar 640. bölüm ve 8 Eylül Kanal D yayın akışı detayları

ARKA SOKAKLAR 640. BÖLÜM İZLE!

Ayaztepe duruşmasından olumlu karar çıkmış ve ekibin göreve iadeleri başlamıştır. Yeniden toplanan ekip ilk iş Nedim'i adalete teslim eder. Kardeşinin intikamını almaya yemin etmiş olan Kadir bir muhbir vasıtasıyla Sadullah'a ulaşmaya çalışmaktadır. Hakan'ın korumalığını yaptığı İpek'in erkek arkadaşı Kaan başlarına iş açar. Sadullah, Ünal'a yeni bir görev verir. Böylece eski defterlerin kapanmasını sağlayacaktır.

arka-sokaklarin-volkan-komiserinden-kahreden-haber-dua-isteyen-bogac-aksoy-kansere-yakalandi-lenfoma-kanseri-belirtilfddfdferi-neler-1620205857763

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Arka Sokaklar dizisi bu akşam yeni bölümü ile ekrana gelecek. Bu akşam saat 20.00'de Arka Sokaklar 640. bölüm ile izleyicinin karşısına çıkacak.

0x0-arka-sokaklar-yeni-sezon-ne-zaman-baslayacak-kadroya-yeni-isimler-arka-sokaklar-yeni-sezon-tarihi-aciklandi-mi-1660084581755

ARKA SOKAKLAR HANGİ YIL BAŞLADI

Arka Sokaklar, Erler Film (2006-2022) ve D Media (2023-günümüz) imzalı, ilk bölümü 31 Temmuz 2006 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Orhan Oğuz'un yaptığı, senaryosunu Ozan Yurdakul, Sinan Yurdakul, Barkın Şenüren ve Metin Arslan'ın yazdığı polisiye, aksiyon, dram ve komedi türündeki Türk yapımı televizyon dizisidir.

ezgif.com-webp-to-jpg (14)

Bu sezon 18. sezonuna başlayan Arka Sokaklar dizisinin ilk bölümü 31 Temmuz 2006 tarihinde yayınlanmıştır.

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Küçük Ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Dilek Taşı
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
00:15 Dilek Taşı
02:30 Çemberimde Gül Oya
04:30 Kavak Yelleri

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bakın hangi dizide rol almış! Estetiksiz hali olay oldu Bakın hangi dizide rol almış! Estetiksiz hali olay oldu
Aşkını ilan etti! El ele pozu olay olduAşkını ilan etti! El ele pozu olay oldu
Nostalji paylaşımı olay oldu! Kızıyla benzerliği...Nostalji paylaşımı olay oldu! Kızıyla benzerliği...
Anahtar Kelimeler:
Arka Sokaklar dizisi arka sokaklar yeni bölüm kanal d yayın akışı arka sokaklar

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Çorbasında buldu! Restoran bile şaşırdı

Çorbasında buldu! Restoran bile şaşırdı

Okula ve Şehre Dönüş fırsatlarının yıldızı Camper'da %40'a varan indirim

Okula ve Şehre Dönüş fırsatlarının yıldızı Camper'da %40'a varan indirim

Müstehcen mesajlar göndererek taciz etti! Savunması şaşkına çevirdi

Müstehcen mesajlar göndererek taciz etti! Savunması şaşkına çevirdi

Gözünden 15 cm uzunluğunda canlı solucan çıkartıldı

Gözünden 15 cm uzunluğunda canlı solucan çıkartıldı

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.