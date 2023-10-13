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ARKA SOKAKLAR 645. BÖLÜM tek parça FULL İZLE! Arka Sokaklar saat kaçta, hangi kanalda? Son bölüm özeti

13.10.2023 19:36 | Son Güncelleme:
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Arka Sokaklar canlı izle ekranı dizinin hayranları tarafından sorgulanıyor. Kanal D'nin yıllardır ekranlarda fırtınalar estiren dizisi bu akşam 645. bölüm ile ekrana geliyor. Hüsnü Çoban oğlu Metin'i düştüğü çukurdan kurtarıp rehabilitasyon merkezine yatırmış fakat Sado'nun adamları Metin'i orada da bulmuştur. Peki, Arka Sokaklar saat kaçta başlıyor, hangi kanalda? İşte Arka Sokaklar 645. bölüm canlı izle ekranı

Arka Sokaklar 645. bölüm ekranı fenomen dizinin izleyicileri tarafından merak edildi. Eylül ayında 18. sezonuna başlayan dizi, cuma akşamları yayınlanmaya devam ediyor. Sevilen dizi Zafer Ergin, Özgür Ozan ve İlker İnanoğlu gibi isimleri kadrosunda bulunduruyor. 'Arka Sokaklar saat kaçta başlıyor' sorusunun yanıtı araştırılıyor. İşte Arka Sokaklar 645. bölüm ekranı

ARKA SOKAKLAR SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Arka Sokaklar her hafta cuma günü ekrana geliyor. Kanal D'de yayınlanan dizi saat 20.00'de izleyiciyle buluşuyor. Arka Sokaklar 645. bölüm bu akşam saat 20.00'de Kanal D'de başlayacak.

ARKA SOKAKLAR 645. BÖLÜM TEK PARÇA FULL İZLE!

Rıza Baba ve ekibi, Sado'nun etrafındaki çemberi daraltmaktadır. Sado ailesiyle buluşmak için Yunanistan'a gider. Ama bu buluşma silahların gölgesinde gerçekleşir. Metin bağımlılık merkezine yatırılır ancak onu orda Sado'nun adamları rahat bırakmayacaktır.

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ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜM ÖZETİ

Arka Sokaklar'ın 644. Bölümünde Sado'nun hamleleri hem Rıza Babayı, hem de ekibi çıkmaza sokuyor!

Ekip tutulduğu yerden kaçan Metin’i aramak için seferber olur. Hüsnü’nün onu durdurmak için son bir çaresi kalmıştır. Sado'nun Avrupalılarla gerçekleştirdiği operasyon yolunda gitmeyince ona verilen sözler de tutulmaz.

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Savcı Ekin ve icraatları yüzünden Engin ile Başak’ın arası gerilir.
Ayla ve Pınar’ın organize ettikleri deprem gezisine katılan Baran’ın başı akrabalarıyla derde girer. Selim cezaevine konulur. Koğuş arkadaşı çok tanıdık bir isimdir; Sado’nun bir numaralı adamı, Bedri…

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