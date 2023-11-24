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ARKA SOKAKLAR 651. BÖLÜM İZLE! Arka Sokaklar bu akşam var mı? Kanal D yayın akışı

24.11.2023 18:36 | Son Güncelleme:
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Arka Sokaklar canlı izle ekranı dizinin hayranları tarafından sorgulanıyor. Yıllardır ekranlarda fırtınalar estiren dizi bu akşam 651. bölüm ile ekrana geliyor. Rıza Baba ve ekibinin başından geçenlerin anlatıldığı dizi 18 sezondur devam ediyor. Peki, Arka Sokaklar saat kaçta, bu akşam var mı? İşte Arka Sokaklar 651. bölüm canlı izle ekranı ve Kanal D yayın akışı

Arka Sokaklar 651. bölüm ekranı fenomen dizinin izleyicileri tarafından merak edildi. Eylül ayında 18. sezonuna başlayan dizi, cuma akşamları yayınlanmaya devam ediyor. Kanal D'de yayınlanan sevilen dizi Zafer Ergin, Özgür Ozan ve İlker İnanoğlu gibi isimleri kadrosunda bulunduruyor. 'Arka Sokaklar bu akşam var mı' sorusunun yanıtı araştırılıyor. İşte Arka Sokaklar 651. bölüm canlı izle ekranı...

ARKA SOKAKLAR BU AKŞAM VAR MI, SAAT KAÇTA?

Arka Sokaklar dizisi her hafta cuma akşamları yeni bölümü ile ekrana geliyor. Arka Sokaklar saat 20.00'de Kanal D'de yayınlanıyor. 18. sezonuna başlayan dizi bu akşam 651. bölümü ile ekrana gelecek.

ARKA SOKAKLAR 650. BÖLÜM ÖZETİ

Sadullah’ın planlayıp terör örgütünün uygulamaya koyduğu bombalı saldırı, sadece ekipte değil tüm emniyette infiale neden olur. Basının yoğun ilgisi ve Ankara’nın baskısıyla stresi giderek artan ekibin bir kulağı hastanededir. Sorumluları bulmak için tüm İstanbul sathında operasyonlar başlamıştır. Terör örgütü baskıdan kurtulmak için son çare olarak masumların arkasına saklanacaktır.

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Diğer yandan Sadullah’ın saklandığı yer nihayet deşifre olur. Ancak baskına giden ekibi bambaşka bir sürpriz beklemektedir.
Tüm bunların yanı sıra, gizemli bir telefon ve sonrasında yaşananlar, Başak’la Engin’i bir çıkmazın içine hapsedecektir.

ARKA SOKAKLAR 651. BÖLÜM KANAL D CANLI İZLE!

Arda, Emre ve Kadir'i bir konteynere hapseden Sadullah'ın planları istediği gibi gitmez. Başak ve Memo ortadan kaybolur. Engin eşi ve oğlunu bulmak için her yolu deneyecektir. Derya başından geçen kötü olaylar nedeniyle canına kıymak ister. Bu olay bir çetenin gün yüzüne çıkmasına vesile olur.

KANAL D YAYIN AKIŞI

06:00 Dilek Taşı
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:30 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
00:15 Yerli Dizi
02:45 Aşk ve Umut
04:00 Poyraz Karayel

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