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ARKA SOKAKLAR 652. BÖLÜM KANAL D CANLI! Arka Sokaklar saat kaçta? Son bölüm özeti ve Kanal D yayın akışı

01.12.2023 19:38 | Son Güncelleme:
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Arka Sokaklar canlı izle ekranı dizinin hayranları tarafından sorgulanıyor. Yıllardır ekranlarda fırtınalar estiren dizi bu akşam 652. bölüm ile ekrana geliyor. Rıza Baba ve ekibinin başından geçenlerin anlatıldığı dizi 18 sezondur devam ediyor. Peki, Arka Sokaklar saat kaçta, bu akşam var mı? İşte Arka Sokaklar 652. bölüm canlı izle ekranı ve Kanal D yayın akışı

Arka Sokaklar 652. bölüm ekranı fenomen dizinin izleyicileri tarafından merak edildi. Eylül ayında 18. sezonuna başlayan dizi, cuma akşamları yayınlanmaya devam ediyor. Kanal D'de yayınlanan sevilen dizi Zafer Ergin, Özgür Ozan ve İlker İnanoğlu gibi isimleri kadrosunda bulunduruyor. 'Arka Sokaklar saat kaçta' sorusunun yanıtı araştırılıyor. İşte Arka Sokaklar 652. bölüm canlı izle ekranı...

ARKA SOKAKLAR BU AKŞAM VAR MI, SAAT KAÇTA?

Arka Sokaklar dizisi her hafta cuma akşamları yeni bölümü ile ekrana geliyor. Arka Sokaklar saat 20.00'de Kanal D'de yayınlanıyor. 18. sezonuna başlayan dizi bu akşam 652. bölümü ile ekrana gelecek. Diğer yandan Sadullah’ın saklandığı yer nihayet deşifre olur. Ancak baskına giden ekibi bambaşka bir sürpriz beklemektedir. Tüm bunların yanı sıra, gizemli bir telefon ve sonrasında yaşananlar, Başak’la Engin’i bir çıkmazın içine hapsedecektir.

ARKA SOKAKLAR 651. BÖLÜM ÖZETİ

Arda, Emre ve Kadir'i bir konteynere hapseden Sadullah'ın planları istediği gibi gitmez. Başak ve Memo ortadan kaybolur. Engin eşi ve oğlunu bulmak için her yolu deneyecektir. Derya başından geçen kötü olaylar nedeniyle canına kıymak ister. Bu olay bir çetenin gün yüzüne çıkmasına vesile olur.

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ARKA SOKAKLAR 652. BÖLÜM KANAL D CANLI!

Sadullah'ı vuran Engin tutuklanır ve cezaevine gönderilir. Engin'i ve ailesini zor günler beklemektedir. Rızalar bu kez Engin'i cendereden kurtarmak için kolları sıvarlar. Büyük patrondan aldığı talimatları uygulayarak ekibi sabote eden Ünal'ın yeni bir ortağı olacaktır.

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KANAL D YAYIN AKIŞI

06:00 Bir Derdim Var
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:30 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
00:15 Üç Kız Kardeş
03:00 Gelinim Mutfakta
04:00 Poyraz Karayel

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