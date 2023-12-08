MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. ARKA SOKAKLAR 653. BÖLÜM KANAL D CANLI İZLE! Arka Sokaklar yeni bölümde neler olacak? Kanal D yayın akışı

ARKA SOKAKLAR 653. BÖLÜM KANAL D CANLI İZLE! Arka Sokaklar yeni bölümde neler olacak? Kanal D yayın akışı

08.12.2023 19:32 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arka Sokaklar 653. bölüm Kanal D canlı izle ekranı dizinin hayranları tarafından sorgulanıyor. Yıllardır ekranlarda fırtınalar estiren dizi bu akşam 653. bölüm ile ekrana geliyor. Rıza Baba ve ekibinin başından geçenlerin anlatıldığı dizi 18 sezondur devam ediyor. Peki, Arka Sokaklar saat kaçta, bu akşam var mı? İşte Arka Sokaklar 653. bölüm canlı izle ekranı ve Kanal D yayın akışı

Arka Sokaklar 653. bölüm ekranı fenomen dizinin izleyicileri tarafından merak edildi. Eylül ayında 18. sezonuna başlayan dizi, cuma akşamları yayınlanmaya devam ediyor. Kanal D'de yayınlanan sevilen dizi Zafer Ergin, Özgür Ozan ve İlker İnanoğlu gibi isimleri kadrosunda bulunduruyor. 'Arka Sokaklar saat kaçta' sorusunun yanıtı araştırılıyor. İşte Arka Sokaklar 653. bölüm canlı izle ekranı...

ARKA SOKAKLAR BU AKŞAM VAR MI, SAAT KAÇTA?

Arka Sokaklar dizisi her hafta cuma akşamları yeni bölümü ile ekrana geliyor. Arka Sokaklar saat 20.00'de Kanal D'de yayınlanıyor. 18. sezonuna başlayan dizi bu akşam 653. bölümü ile ekrana gelecek. Diğer yandan Sadullah’ın saklandığı yer nihayet deşifre olur. Ancak baskına giden ekibi bambaşka bir sürpriz beklemektedir. Tüm bunların yanı sıra, gizemli bir telefon ve sonrasında yaşananlar, Başak’la Engin’i bir çıkmazın içine hapsedecektir.

ARKA SOKAKLAR 652. BÖLÜM ÖZET

Sadullah'ı vuran Engin tutuklanır ve cezaevine gönderilir. Engin'i ve ailesini zor günler beklemektedir. Rızalar bu kez Engin'i cendereden kurtarmak için kolları sıvarlar. Büyük patrondan aldığı talimatları uygulayarak ekibi sabote eden Ünal'ın yeni bir ortağı olacaktır.

ezgif.com-webp-to-jpg (4)

ARKA SOKAKLAR 653. BÖLÜM KANAL D CANLI İZLE!

Özel Harekat mensubu olan Mehmet, can arkadaşı İbrahim'i ve onun nişanlısını hain bir pusuda kaybeder. Arkadaşının intikamını almaya yemin eden Mehmet'i zorlu bir mücadele beklemektedir. Ekibimiz Sadullah'ı MİT'e teslim edip tüm bağlantılarını etkisiz hale getirir. Ama Sadullah'ın onlara bir sürprizi olacaktır.

ezgif.com-webp-to-jpg (3)

KANAL D YAYIN AKIŞI

06:00 Bir Derdim Var
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:30 Arka Sokaklar
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
00:15 Üç Kız Kardeş
03:00 Gelinim Mutfakta
04:00 Poyraz Karayel

Mynet’te ilginizi çeken kategorileri özelleştirin ve kendiniz için kişiselleştirin…


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Laz kızı' ve Gizem Bağdaçiçek'ten sonra bir 'müstehcen' gözaltısı daha! 'Her gece canım istiyor''Laz kızı' ve Gizem Bağdaçiçek'ten sonra bir 'müstehcen' gözaltısı daha! 'Her gece canım istiyor'
Sevenlerini üzdü! Hastalığını açıkladı Sevenlerini üzdü! Hastalığını açıkladı
Karnı burnunda ilk poz! Notu gülümsetti Karnı burnunda ilk poz! Notu gülümsetti
Anahtar Kelimeler:
arka sokaklar arka sokaklar yeni bölüm kanal d yayın akışı arka sokaklar bu akşam var mı
En Çok Okunan Haberler
Japon deprem uzmanı özellikle o ilin ismini verdi! 'Deprem olmaz deniliyordu, artık olur'

Japon deprem uzmanı özellikle o ilin ismini verdi! 'Deprem olmaz deniliyordu, artık olur'

Okul müdürünün cansız bedeni bulunmuştu! Borsada kaybettiği paranın miktarı ortaya çıktı

Okul müdürünün cansız bedeni bulunmuştu! Borsada kaybettiği paranın miktarı ortaya çıktı

'35 bin TL maaş veriyoruz, yine de bulamıyoruz' İş ilanları arttı!

'35 bin TL maaş veriyoruz, yine de bulamıyoruz' İş ilanları arttı!

Sokak köpeklerinin ağır yaraladığı çocuğun babasından kahreden sözler: "Et kalmamış, yemişler çocuğumu"

Sokak köpeklerinin ağır yaraladığı çocuğun babasından kahreden sözler: "Et kalmamış, yemişler çocuğumu"

Yarışmadan çekildiği söyleniyordu... Acun Ilıcalı'dan kafa karıştıran paylaşım

Yarışmadan çekildiği söyleniyordu... Acun Ilıcalı'dan kafa karıştıran paylaşım

Aylık kazancını söyleyince kendini tutamadı! "Allah daha çok versin..." Olay sözler

Aylık kazancını söyleyince kendini tutamadı! "Allah daha çok versin..." Olay sözler

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Evleneli sadece bir gün olmuştu! Balayı kana bulandı

Evleneli sadece bir gün olmuştu! Balayı kana bulandı

Bim 8 Aralık 2023 Aktüel Kataloğu burada! Bu hafta da dolu dolu...

Bim 8 Aralık 2023 Aktüel Kataloğu burada! Bu hafta da dolu dolu...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

13 yaşındaki çocuk annesini bıçaklayarak öldürdü! Anbean kamerada

13 yaşındaki çocuk annesini bıçaklayarak öldürdü! Anbean kamerada

Lacoste'da %40'a varan indirim ve daha birçok markada günün fırsatı

Lacoste'da %40'a varan indirim ve daha birçok markada günün fırsatı

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.