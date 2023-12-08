ARKA SOKAKLAR 653. BÖLÜM KANAL D CANLI İZLE! Arka Sokaklar yeni bölümde neler olacak? Kanal D yayın akışı

Arka Sokaklar 653. bölüm ekranı fenomen dizinin izleyicileri tarafından merak edildi. Eylül ayında 18. sezonuna başlayan dizi, cuma akşamları yayınlanmaya devam ediyor. Kanal D'de yayınlanan sevilen dizi Zafer Ergin, Özgür Ozan ve İlker İnanoğlu gibi isimleri kadrosunda bulunduruyor. 'Arka Sokaklar saat kaçta' sorusunun yanıtı araştırılıyor. İşte Arka Sokaklar 653. bölüm canlı izle ekranı...

ARKA SOKAKLAR BU AKŞAM VAR MI, SAAT KAÇTA?

Arka Sokaklar dizisi her hafta cuma akşamları yeni bölümü ile ekrana geliyor. Arka Sokaklar saat 20.00'de Kanal D'de yayınlanıyor. 18. sezonuna başlayan dizi bu akşam 653. bölümü ile ekrana gelecek. Diğer yandan Sadullah’ın saklandığı yer nihayet deşifre olur. Ancak baskına giden ekibi bambaşka bir sürpriz beklemektedir. Tüm bunların yanı sıra, gizemli bir telefon ve sonrasında yaşananlar, Başak’la Engin’i bir çıkmazın içine hapsedecektir.

ARKA SOKAKLAR 652. BÖLÜM ÖZET

Sadullah'ı vuran Engin tutuklanır ve cezaevine gönderilir. Engin'i ve ailesini zor günler beklemektedir. Rızalar bu kez Engin'i cendereden kurtarmak için kolları sıvarlar. Büyük patrondan aldığı talimatları uygulayarak ekibi sabote eden Ünal'ın yeni bir ortağı olacaktır.

ARKA SOKAKLAR 653. BÖLÜM KANAL D CANLI İZLE!

Özel Harekat mensubu olan Mehmet, can arkadaşı İbrahim'i ve onun nişanlısını hain bir pusuda kaybeder. Arkadaşının intikamını almaya yemin eden Mehmet'i zorlu bir mücadele beklemektedir. Ekibimiz Sadullah'ı MİT'e teslim edip tüm bağlantılarını etkisiz hale getirir. Ama Sadullah'ın onlara bir sürprizi olacaktır.

KANAL D YAYIN AKIŞI

06:00 Bir Derdim Var

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:30 Arka Sokaklar

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

00:15 Üç Kız Kardeş

03:00 Gelinim Mutfakta

04:00 Poyraz Karayel





