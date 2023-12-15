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ARKA SOKAKLAR 654. BÖLÜM İZLE! Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? Kanal D yayın akışı

15.12.2023 19:59 | Son Güncelleme:
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Arka Sokaklar 653. bölüm Kanal D canlı izle ekranı dizinin hayranları tarafından sorgulanıyor. Yıllardır ekranlarda fırtınalar estiren dizi bu akşam 653. bölüm ile ekrana geliyor. Rıza Baba ve ekibinin başından geçenlerin anlatıldığı dizi 18 sezondur devam ediyor. Peki, Arka Sokaklar saat kaçta, bu akşam var mı? İşte Arka Sokaklar 653. bölüm canlı izle ekranı ve Kanal D yayın akışı

Arka Sokaklar 653. bölüm ekranı fenomen dizinin izleyicileri tarafından merak edildi. Eylül ayında 18. sezonuna başlayan dizi, cuma akşamları yayınlanmaya devam ediyor. Kanal D'de yayınlanan sevilen dizi Zafer Ergin, Özgür Ozan ve İlker İnanoğlu gibi isimleri kadrosunda bulunduruyor. 'Arka Sokaklar saat kaçta' sorusunun yanıtı araştırılıyor. İşte Arka Sokaklar 653. bölüm canlı izle ekranı...

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜM SAAT KAÇTA?

Arka Sokaklar dizisi her hafta cuma akşamları yeni bölümü ile ekrana geliyor. Arka Sokaklar saat 20.00'de Kanal D'de yayınlanıyor. 18. sezonuna başlayan dizi bu akşam 654. bölümü ile ekrana gelecek. Diğer yandan Sadullah’ın saklandığı yer nihayet deşifre olur. Ancak baskına giden ekibi bambaşka bir sürpriz beklemektedir. Tüm bunların yanı sıra, gizemli bir telefon ve sonrasında yaşananlar, Başak’la Engin’i bir çıkmazın içine hapsedecektir.

ARKA SOKAKLAR 653. BÖLÜM ÖZETİ

Özel Harekat mensubu olan Mehmet, can arkadaşı İbrahim'i ve onun nişanlısını hain bir pusuda kaybeder. Arkadaşının intikamını almaya yemin eden Mehmet'i zorlu bir mücadele beklemektedir. Ekibimiz Sadullah'ı MİT'e teslim edip tüm bağlantılarını etkisiz hale getirir. Ama Sadullah'ın onlara bir sürprizi olacaktır.

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ARKA SOKAKLAR 654. BÖLÜM İZLE!

Sadullah'ın ifşasından sonra ipliği pazara çıkan Ünal çareyi kaçmakta bulur. Seri katil Cem rastgeldiği insanları acımasızca öldürmektedir. Ekip onu bulmak için zamana karşı yarışmaktadır çünkü Cem'in kurbanlarına her gün yeni biri eklenmektedir.

KANAL D YAYIN AKIŞI

06:00 Bir Derdim Var
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:30 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
00:15 Üç Kız Kardeş
03:00 Gelinim Mutfakta
04:45 Güneşi Beklerken

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