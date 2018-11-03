Arka Sokaklar'a İlker İnanoğlu böyle geri döndü! Arka Sokaklar 494. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Arka Sokaklar'ın 2 Kasım Cuma akşamı ekrana gelen 493. son bölümde Rıza Baba, kendisine kurulan komplo yüzünden tutuklandı. Uyuşturucu şebekesinin lideri Altan ve İzmir'den gelen Halis Komiserin kurduğu kumpas meyvelerini verdi. Rıza Baba, organize suç lideri vasfı ile gözaltına alınıp sorgulandı. Sorguda rüşvet alma ve Altan'ı serbest bırakan hakimi öldürme ile suçlanan Rıza Baba, komplonun ne kadar büyük olduğunu gördü. Tutuklu yargılanmak üzere cezaevine girdi. Ekibin eski amiri Engin, Rıza Babanın yokluğunda yeni müdür olarak göreve başladı.
Arka Sokaklar 494. bölüm fragmanı da yayınlandı. Ekip, Rıza Baba'yı kurtarmak için tüm imkanlarını kullanıyor! Rıza Baba'nın yerine göreve gelen Engin, tüm imkanlarını kullanarak bu yanlış durumu düzeltmeyi kafasına koymuştur. Ama bu süreçte gelişen olaylar onun da sinirlenmesine sebep olacaktır. Aylin'in başı beladadır. Aylin'i kurtarabilmek için ekip işin peşine düşecektir.
Arka Sokaklar, merakla beklenen bölümüyle 9 Kasım Cuma akşamı saat 20.00'de Kanal D'de!
ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Ekip, Rıza Babanın tutuklu yargılanması yüzünden moralsizdir. Onu yerine atanacak olan yeni müdürü de dört gözle beklerler. Yeni gelecek müdürün işlerine çomak sokacak bir kişi olacağını düşünürler. Önyargı sonucunda beklenen an gelir. İçeri Engin Komiser girer. O artık ekibin yeni müdürüdür. Onu tanıyanlar bu duruma çok sevinirler. Rıza Babanın gözü arkada kalmayacaktır artık.
Organize Şube Amiri İsmail, savcı gelene kadar Rıza Baba'ya kötü davranmaktadır. Rıza Baba sorgulanır ve mahkemeye sevk edilir. Ekip sinir içindedir. Ayla ve Pınar perişandır. Pınar babasının elleri kelepçeli adliyeye sevk edildiğine tanık olur. Rıza Baba, tutuklu yargılanacaktır.
Ekip, Rıza Baba'nın evine gelen tesisatçının peşine düşer. Adam ortalardan kaybolmuştur. Birileri Rıza Baba’ya büyük bir oyun oynamaktadır. Ekip, Rıza Baba’nın bu durumu ile ilgili çok üzgün iken Engin Müdür’ün tekrar ekibe katılması ise ekipte bir sevince sebep olacaktır.