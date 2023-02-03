Arka Sokaklar bitti mi, final mi oldu? Arka Sokaklar ne zaman başlayacak? İşte Kanal D yayın akışı

Arka Sokaklar dizisinin final yapıp yapmadığı araştırılıyor. Kanal D ekranlarında yayınlanan fenomen dizi Arka Sokaklar'ın bir süredir yeni bölümleri ekrana gelmiyor. 3 Şubat Kanal D yayın akışında saat 20:00'de S.W.A.T.: Kuşatma Altında filmi yer alıyor. Dizide Rıza Baba karakterine hayat veren Zafer Ergin'den açıklama geldi. İşte detaylar

ARKA SOKAKLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

17 yıldır Arka Sokaklar dizisinde Rıza Baba rolünü oynayan Zafer Ergin Nişantaşı'nda görüntülendi.

Snob Magazin'in haberine göre, usta oyuncu geçtiğimiz eylül ayında 17'nci sezonuyla izleyiciyle buluşan Arka Sokaklar dizisinin bittiğini söyledi.

Projede Rıza Baba karakteriyle fenomen olan Ergin, şunları söyledi: "Dizinin bir anda bitmesi bizi üzdü ve şaşırttı. Keşke Türker İnanoğlu, hasta olmasaydı, devam etseydik. O da sonuçta yapımcı, kendince bir takım şeyler gördü herhalde, devam etmedi. Hayatımda ilk defa başıma böyle bir şey geldi. Final yapmadan, şak diye bitti."

"Instagram'dan 'Sizi özledik' ve 'Ne zaman başlayacaksınız?' diye mesajlar geliyor" diyen Zafer Ergin "Bizim oyuncu olarak insana ve seyirciye saygımız var. Bize de, 'Kusura bakmayın şunun için bitti' demeleri lazımdı. Ayıptır. Finalin başka havası vardır. Arkadaşlar, 'Para almadan final bölümü' çekelim diyorlar." dedi.

Ergin, "Tekrardan devam eder mi?" sorusuna, "Sizin gibi ben de merak ediyorum" yanıtını verdi.

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Hayat Şarkısı

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:00 Hicran

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 S.W.A.T.: Kuşatma Altında

21:45 S.W.A.T.: Kuşatma Altında

23:45 O Kız

