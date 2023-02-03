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Arka Sokaklar bitti mi, final mi oldu? Arka Sokaklar ne zaman başlayacak? İşte Kanal D yayın akışı

03.02.2023 15:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arka Sokaklar yeni bölümün ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. 17 sezon boyunca dizide Rıza Baba karakterine hayat veren Zafer Ergin'den açıklama geldi. Zafer Ergin yaptığı açıklamada final iddialarına açıklık getirdi. Peki, Arka Sokaklar bitti mi, final mi oldu? Arka Sokaklar ne zaman başlayacak?

Arka Sokaklar bitti mi, final mi oldu? Arka Sokaklar ne zaman başlayacak? İşte Kanal D yayın akışı

Arka Sokaklar dizisinin final yapıp yapmadığı araştırılıyor. Kanal D ekranlarında yayınlanan fenomen dizi Arka Sokaklar'ın bir süredir yeni bölümleri ekrana gelmiyor. 3 Şubat Kanal D yayın akışında saat 20:00'de S.W.A.T.: Kuşatma Altında filmi yer alıyor. Dizide Rıza Baba karakterine hayat veren Zafer Ergin'den açıklama geldi. İşte detaylar

ARKA SOKAKLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

17 yıldır Arka Sokaklar dizisinde Rıza Baba rolünü oynayan Zafer Ergin Nişantaşı'nda görüntülendi.
Snob Magazin'in haberine göre, usta oyuncu geçtiğimiz eylül ayında 17'nci sezonuyla izleyiciyle buluşan Arka Sokaklar dizisinin bittiğini söyledi.
Projede Rıza Baba karakteriyle fenomen olan Ergin, şunları söyledi: "Dizinin bir anda bitmesi bizi üzdü ve şaşırttı. Keşke Türker İnanoğlu, hasta olmasaydı, devam etseydik. O da sonuçta yapımcı, kendince bir takım şeyler gördü herhalde, devam etmedi. Hayatımda ilk defa başıma böyle bir şey geldi. Final yapmadan, şak diye bitti."

arka-sokaklar-neden-yok

"Instagram'dan 'Sizi özledik' ve 'Ne zaman başlayacaksınız?' diye mesajlar geliyor" diyen Zafer Ergin "Bizim oyuncu olarak insana ve seyirciye saygımız var. Bize de, 'Kusura bakmayın şunun için bitti' demeleri lazımdı. Ayıptır. Finalin başka havası vardır. Arkadaşlar, 'Para almadan final bölümü' çekelim diyorlar." dedi.
Ergin, "Tekrardan devam eder mi?" sorusuna, "Sizin gibi ben de merak ediyorum" yanıtını verdi.

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KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Hayat Şarkısı
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:00 Hicran
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 S.W.A.T.: Kuşatma Altında
21:45 S.W.A.T.: Kuşatma Altında
23:45 O Kız

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