Arka Sokaklar bu akşam var mı, neden yok? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman? Kanal D yayın akışı

Arka Sokaklar’ın bu akşam olup olmadığı merak ediliyor. Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar her hafta cuma akşamları ekrana geliyor. Ünlü isimlerin kadrosunda yer aldığı dizide heyecan durulmuyor. Kanal D yayın akışına göre 25 Kasım Cuma günü Arka Sokaklar’ın yayın saatinde yabancı sinema Örümcek Adam yer alıyor. Kanal tarafından yapılan açıklamada Arka Sokaklar yeni bölüm hakkında bilgi verildi.

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Arka Sokaklar dizisinin yeni bölümü bu akşam ekrana gelmeyecek. Bu haftaki Kanal D yayın akışına göre Arka Sokaklar dizisi yerine yabancı sinema Örümcek Adam yer alıyor. Dizinin yeni bölümünün yayınlanacağı tarih hakkında henüz bilgi verilmedi.

Kanal D’den yapılan açıklama göre diziye sağlık arası verildi. Arka Sokaklar’ın yapımcısı Türker İnanoğlu’nun geçirdiği rahatsızlık sebebiyle diziye verilen aranın kaç gün süreceği ise bilinmiyor.

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 – Küçük Ağa

09:00 – Neler Oluyor Hayatta?

11:00 – Hicran

13:00 – Gelinim Mutfakta

16:00 – Aşk ve Umut

17:00 – Hicran

18:30 – Kanal D Ana Haber

20:00 – Örümcek Adam

22:30 – Örümcek Adam

