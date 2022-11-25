MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Arka Sokaklar bu akşam var mı, neden yok? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman? Kanal D yayın akışı

Arka Sokaklar bu akşam var mı, neden yok? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman? Kanal D yayın akışı

25.11.2022 10:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arka Sokaklar yeni bölüm için araştırmalar başladı. Kanal D’nin fenomen dizisi Arka Sokaklar 2006 yılından beri ekrana geliyor. Dizinin bu hafta yeni bölümünün olup olmayacağı ise merak konusu. 25 Kasım Kanal D yayın akışı akıllarda soru işaretleri oluşturdu. Peki, Arka Sokaklar bu akşam var mı, neden yok? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman?

Arka Sokaklar bu akşam var mı, neden yok? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman? Kanal D yayın akışı

Arka Sokaklar’ın bu akşam olup olmadığı merak ediliyor. Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar her hafta cuma akşamları ekrana geliyor. Ünlü isimlerin kadrosunda yer aldığı dizide heyecan durulmuyor. Kanal D yayın akışına göre 25 Kasım Cuma günü Arka Sokaklar’ın yayın saatinde yabancı sinema Örümcek Adam yer alıyor. Kanal tarafından yapılan açıklamada Arka Sokaklar yeni bölüm hakkında bilgi verildi.

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Arka Sokaklar dizisinin yeni bölümü bu akşam ekrana gelmeyecek. Bu haftaki Kanal D yayın akışına göre Arka Sokaklar dizisi yerine yabancı sinema Örümcek Adam yer alıyor. Dizinin yeni bölümünün yayınlanacağı tarih hakkında henüz bilgi verilmedi.
Kanal D’den yapılan açıklama göre diziye sağlık arası verildi. Arka Sokaklar’ın yapımcısı Türker İnanoğlu’nun geçirdiği rahatsızlık sebebiyle diziye verilen aranın kaç gün süreceği ise bilinmiyor.

arka-sokaklar-yeni-bölüm

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 – Küçük Ağa
09:00 – Neler Oluyor Hayatta?
11:00 – Hicran
13:00 – Gelinim Mutfakta
16:00 – Aşk ve Umut
17:00 – Hicran
18:30 – Kanal D Ana Haber
20:00 – Örümcek Adam
22:30 – Örümcek Adam

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aldatmak dizisinde şok! 11. bölüm tanıtımı yayınlandı: Yeşim'le Oltan öpüşüyor!Aldatmak dizisinde şok! 11. bölüm tanıtımı yayınlandı: Yeşim'le Oltan öpüşüyor!
2000'lere damga vurmuştu! Son hali ağızları açık bıraktı2000'lere damga vurmuştu! Son hali ağızları açık bıraktı
Güzel voleybolcu sosyal medyada topa tutuldu! 'Biraz terbiye...'Güzel voleybolcu sosyal medyada topa tutuldu! 'Biraz terbiye...'
Anahtar Kelimeler:
arka sokaklar arka sokaklar yeni bölüm kanal d yayın akışı

En Çok Okunan Haberler

Kuryelerin bahşiş intikamı

Kuryelerin bahşiş intikamı

Fenerbahçe Atatürk Stadyumu! Uğur Dündar açıkladı...

Fenerbahçe Atatürk Stadyumu! Uğur Dündar açıkladı...

Enflasyona göre asgari ücret rafa kalktı!

Enflasyona göre asgari ücret rafa kalktı!

Merkez Bankası'ndan yeni adım!

Merkez Bankası'ndan yeni adım!

İşte depremdeki sır ışıkların nedeni

İşte depremdeki sır ışıkların nedeni

Ünlü Türk şarkıcı, Dünya Kupası'nda sahne aldı! Binlerce taraftarı böyle coşturdu

Ünlü Türk şarkıcı, Dünya Kupası'nda sahne aldı! Binlerce taraftarı böyle coşturdu

İlginizi Çekebilir

Zor kararlar almanın zamanı geldi! Sonuçları...

Zor kararlar almanın zamanı geldi! Sonuçları...

Kendinize bu kötülüğü yapmayın: Bir kaşığı psikolojiyi yerle bir ediyor

Kendinize bu kötülüğü yapmayın: Bir kaşığı psikolojiyi yerle bir ediyor

Onlarca kategorideki binlerce üründe çılgın indirim! Hızlı davranan kazanıyor

Onlarca kategorideki binlerce üründe çılgın indirim! Hızlı davranan kazanıyor

Günde iki kaşık tüketenin hayatı değişti! Turp gibi yapıyor

Günde iki kaşık tüketenin hayatı değişti! Turp gibi yapıyor

Çalıştığı ibadethanede üçlü cinsel ilişkiye girip filme aldı!

Çalıştığı ibadethanede üçlü cinsel ilişkiye girip filme aldı!

Bakmadan geçmeyin! Kasım ayının en çok satan ürünlerini sizin için derledik

Bakmadan geçmeyin! Kasım ayının en çok satan ürünlerini sizin için derledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.