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Arka Sokaklar bu akşam var mı, neden yok? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, neden ceza aldı?

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
03.01.2025 15:32
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Kanal D ekranlarının en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'ın bu hafta yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Geçtiğimiz hafta RTÜK cezası nedeni ile yeni bölümü ekrana gelmeyen dizinin 696. bölüm fragmanı yayınlandı. Ancak kanalın yayın akışına göre dizi bu hafta da ekrana gelmeyecek. Peki, Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, neden ceza aldı? İşte konuya dair tüm merak edilenler....

Arka Sokaklar bu akşam var mı, neden yok? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, neden ceza aldı?

Zafer Ergin, Şevket Çoruh ve Özgür Ozan'ın başrollerini paylaştığı Arka Sokaklar dizisinin yeni bölümünün bu hafta ekranda olup olmayacağı yoğun bir şekilde araştırılıyor. Geçtiğimiz hafta yeni bölümü ekrana gelmeyen dizinin hayranları 696. bölümü heyecanla bekliyor.

Fragmanı yine büyük ses getiren Arka Sokaklar bu hafta da yayınlanmayacak. Kanal D yayın akışına göre Arka Sokaklar'ın yayın saatinde RTÜK tarafından gönderilen belgesel ekranda olacak.

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Her bölümüyle sosyal medyanın gündemine oturmayı başaran dizinin 696. yeni bölümü 10 Ocak Cuma günü saat 20:00'da izleyicisinin karşısına çıkacak.

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ARKA SOKAKLAR NEDEN CEZA ALDI?

"Arka Sokaklar Dizisi"nde toplumdaki inançların yalnızca bir kişi veya grubun elindeymiş gibi yansıtılması ile dini bir grubun devletin kolluk kuvvetlerine karşı tehditkar söylemlerde bulunması yayıncılık ilkelerine aykırı olarak bulundu.

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Yayınlanan bu sahnelerle toplumda dini değerlerin suistimal edilmesine yol açıldığına kanaat getiren Üst Kurul, kanala idari para cezası kesmenin yanı sıra diziye durdurma cezası verdi.

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ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜM ÖZETİ:

Yasa dışı bahis çetesinin elebaşı Bedo, gençleri çeteye dahil ederek illegal işlerinde kullanmaktadır. Bedo rakibi Ilgaz’ın restoranına bir saldırı planlar. Bu görev gençlerden Kartal ve Mehmet’e verilir. Restoranda yaşanan kaosta masum insanlar hayatını kaybedince bu bir kırılma noktası olarak çete içinde gerilime neden olacaktır. Ekibimiz Ilgaz’ı hedef alarak suç örgütleri arasındaki bağlantıları çözmeye ve gençleri korumaya çalışacaktır.

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