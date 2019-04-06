Arka Sokaklar'da büyük şok! Ali öldü mü? Arka Sokaklar 512. son bölüm izle!

Arka Sokaklar dizisi 5 Nisan Cuma günü 512. son bölümüyle ekrana geldi. Arka Sokaklar son bölümde, anlaşmalarının bozulduğunu gören Asaf, Ali'yi bıçaklayarak ormanlık alanda ölüme terk etti.
Zahir, Engin Müdürü elinden kaçırınca güvence olarak Ali'yi tutmaya devam eder. Engin Müdür, Ali'yi kurtarabilmek için Zahir ile anlaşma yoluna gider. Rıza Baba suçlularla anlaşma yapılmasına karşı da olsa karar Engin Müdürün istediği gibi olur. Anlaşmanın şartlarında Irak'tan ülkeye sokulan altınların ve Şamil ismindeki teröristin denizden ülke dışına çıkması vardır. Ali'nin sağ salim kurtulabilmesi için bu anlaşma iki taraf içinde kabul edilir.
ALİ ÖLDÜ MÜ?
Şamil ve altınlar sınır ötesine geçtiğinde Ali'nin bulunduğu lokasyonun konumu ekibe verilecektir. Ekibin ise, başka bir planı daha vardır. Şamil'in sınırdan geçeceği teknenin deposunda Mesut ve istihbarat polisleri bulunmaktadır. Ali'nin konumu verildikten sonra operasyon başlar; fakat, Şamil kaçarak kurtulur. Haber verdiği Zahir, Asaf'ı bilgilendirir ve Ali'inin hayatı tehlikeye girer. Asaf, Ali'nin karşısına dikilir ve ekibinin anlaşmayı bozduğunu söyler. Cebinden çıkardığı sustalı ile Ali'yi bıçaklamaya başlar. Onu kanlar içinde ormanlık alan bırakarak kaçar. Ali, aldığı bıçak darbeleri ile çok kan kaybeti. Final sahnesinde ise Ali'nin ölüp ölmediği merak konusu oldu.
ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜM ÖZETİ
Asım, köşeye sıkıştığı sırada yerinde hamleler yaparak Engin Müdür ve Ali'yi yakalamayı başarır. Üzerindeki suçlardan kurtulabilmek için onları rehine olarak tutmaya devam eder. Rıza Baba ve ekibi meslektaşlarını kurtarabilmek için canhıraş görevlerinin başındadırlar. Asım ise, Engin Müdür ve Ali'ye işkence yapıp ekipten intikam almaya çalışır. Engin Müdür ve Ali kendi imkanlarıyla Asım'ın adamlarından kurtulmayı başarsalar da özgürlükleri kısa sürer. İkisinin birlikte tehlikeli olduğunu gören Asım, çözümü onları ayırmakta bulur. Asım, Ali'yi kendisi alır; Engin Müdürü ise, güvendiği adamlarına teslim eder.
Ekip onların yerini belirler ve operasyon yapar. Mekanda sadece Engin Müdürün olduğunu gören ekip şaşkınlık yaşar. Ali'nin yeri hala belirsizliğini korumaktadır. Engin Müdür, Ali'ye ulaşmanın tek anahtarının Asım'ın avukatı olan kadından geçtiğini bilir. Hemen gözaltına alınan kadın büyük patron Zahir ile onları görüştürür. Zahir'in tek istediği vardır. Ekibin el koyduğu altınları vermeleri şartıyla Ali'nin serbest kalacağını söyler; fakat, olaylar Ali'nin hayatına mal olacak bir hale dönüşür...
Herkes oraya akın etti, oteller tamamen doldu! Tunç Soyer de katıldı
'Komünist Başkan' göreve böyle başladı!
Bu yöntem el kırışıklıklarına bile son veriyor!
Seçimin ardından hafızalara kazınan 7 fotoğraf
Dünya turuna çıkmışlardı! Fethiye'de öyle bir şey yaşadılar ki...
Ve detaylar belli oldu! Başlıyor...
5 kişiden birinde görülüyor! Meğer çözüm için 4 dakika yetiyormuş
O kahkaha unutulmadı! 'Formunuzda mısın?'
Dünya Fakirler Günü ile ilgili atılmış en komik tweetler!
Okuyucu Yorumları 0 yorum