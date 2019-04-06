Arka Sokaklar'da büyük şok! Ali öldü mü? Arka Sokaklar 512. son bölüm izle!

Arka Sokaklar dizisi 5 Nisan Cuma günü 512. son bölümüyle ekrana geldi. Arka Sokaklar son bölümde, anlaşmalarının bozulduğunu gören Asaf, Ali'yi bıçaklayarak ormanlık alanda ölüme terk etti.

Zahir, Engin Müdürü elinden kaçırınca güvence olarak Ali'yi tutmaya devam eder. Engin Müdür, Ali'yi kurtarabilmek için Zahir ile anlaşma yoluna gider. Rıza Baba suçlularla anlaşma yapılmasına karşı da olsa karar Engin Müdürün istediği gibi olur. Anlaşmanın şartlarında Irak'tan ülkeye sokulan altınların ve Şamil ismindeki teröristin denizden ülke dışına çıkması vardır. Ali'nin sağ salim kurtulabilmesi için bu anlaşma iki taraf içinde kabul edilir.

ALİ ÖLDÜ MÜ?

Şamil ve altınlar sınır ötesine geçtiğinde Ali'nin bulunduğu lokasyonun konumu ekibe verilecektir. Ekibin ise, başka bir planı daha vardır. Şamil'in sınırdan geçeceği teknenin deposunda Mesut ve istihbarat polisleri bulunmaktadır. Ali'nin konumu verildikten sonra operasyon başlar; fakat, Şamil kaçarak kurtulur. Haber verdiği Zahir, Asaf'ı bilgilendirir ve Ali'inin hayatı tehlikeye girer. Asaf, Ali'nin karşısına dikilir ve ekibinin anlaşmayı bozduğunu söyler. Cebinden çıkardığı sustalı ile Ali'yi bıçaklamaya başlar. Onu kanlar içinde ormanlık alan bırakarak kaçar. Ali, aldığı bıçak darbeleri ile çok kan kaybeti. Final sahnesinde ise Ali'nin ölüp ölmediği merak konusu oldu.