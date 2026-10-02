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Avrupa kavruldu! Batı Avrupa tarihinin en sıcak yazını yaşadı

Copernicus İklim Değişikliği Servisi, Batı Avrupa'nın tarihinin en sıcak yazını geçirdiğini bildirdi.

Avrupa kavruldu! Batı Avrupa tarihinin en sıcak yazını yaşadı

Avrupa Birliği'nin (AB) Copernicus İklim Değişikliği Servisi (C3S), 2026 yazına ilişkin değerlendirmesini yayımladı. Buna göre, haziran-ağustos döneminde Avrupa genelinde kayıtlardaki en sıcak üçüncü yaz, Batı Avrupa'da ise en sıcak yaz yaşandı. Batı Avrupa topraklarının en az yüzde 60'ının yaz boyunca 30 derecenin üzerindeki hava koşullarına maruz kaldığı ve hissedilen sıcaklığın 38 dereceyi bulduğu çok kuvvetli ısı stresi seviyesinde 13 günle rekor kırıldığı belirtildi.

Raporda yaz sıcaklarının mayıs ayı sonundan itibaren erken başladığı ve eylül ayına kadar kesintisiz devam ettiği kaydedildi. Kıtada on binlerce insanın aşırı sıcağa bağlı nedenlerle hayatını kaybettiği, tarımsal rekoltelerde ağır kayıplar yaşandığı ve soğutma suyu yetersizliği sebebiyle enerji santrallerinin geçici olarak üretime ara vermek zorunda kaldığı ifade edildi. Ayrıca deniz suyu yüzey sıcaklıklarının tarihi rekorlar kırdığı Avrupa'da, nehirlerin akış debilerinin son 30 yılın en dip seviyesine indiği aktarıldı.

Avrupa Orman Yangını Bilgi Sistemi tarafından paylaşılan veriler, 2026 yılındaki yangın risk ve yayılım koşullarının kayıtlara geçen en ağır tabloyu oluşturduğunu gösterdi. Eylül ayı sonu itibarıyla Avrupa genelinde 680 bin hektarlık orman ve çalılık alanın küle döndüğü bildirildi. Yangınların yol açtığı yoğun dumanın, solunum yollarını tehdit eden ince partikül madde oranını son 20 yılın ortalamasına kıyasla yüzde 30 artırdığı vurgulandı. Uzmanlar, sıcaklık, kuraklık ve orman yangınlarının eş zamanlı tetiklediği bu krizin enerji, tarım ve su güvenliğinde kalıcı yapısal riskler oluşturduğuna dikkat çekti.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Nilgün Arabacı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
sıcaklık
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