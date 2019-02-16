Arka Sokaklar'da Hüsnü Çoban'dan evlilik sürprizi! Arka Sokaklar 505. son bölüm izle!

Kanal D'nin fenomen dizisi Arka Sokaklar'ın 505. son bölümde Rıza Baba, Meryem'i anne ve babasından Hüsnü'ye istedi. Rıza Baba çok sevdiği Hüsnü'yü, Meryem'in annesi Meziyet'in sıkıntı veren saldırılarından kurtulabilmek için istemeye gitti.
Çoban ailesinin fertleri ve Mesut da bu isteme törenine gelir. Hüsnü ve Meryem çok telaşlılardır ve korkuyorlardır. Çünkü, Meziyet'in ters bir şey yapıp her şeyi berbat edebilme kapasitesi yüksektir. Fakat, Rıza Babanın orada olması onlara büyük güven verir. Rıza Baba, Hüsnü ile alakalı çok güzel bir konuşma yapar. Meziyet, ne kadar ayak direse de ailenin babası Meryem'i, Hüsnü'ye verir. Rıza Baba yüzükleri iki aşığın parmağına takarak evliliğe giden ilk adımı atar.
ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Zeliş, önemli bir habere daha imza atar. Eşi tarafından bıçaklanan ve hayatta kalan bir kadının haklarını savunmak için kadın örgütlerini ayağa kaldırır. Çünkü adam, tutuksuz yargılanmak için serbest bırakılmıştır. Kadının öldürülme tehlikesi devam etmektedir. Ekibimiz de bu olayı yakından takibe alır ve kadının evinde güvenlik önlemlerini arttırır. Adam ise, kendisi hakkında haber yapan ve ifşa eden Zeliş'in peşine düşer.
Kız kardeşini ve onun eşini kullanarak Zeliş'i yakalamayı başarır. Ormanlık alanda Zeliş'i feci döver ve ölüme terk eder. Hüsnü kızı Zeliş'ten haber alamayınca telefonundan yerini bulmaya çalışır. Son sinyal bir göl kenarından gelmektedir. Ekip ile birlikte olay yerine gidince Zeliş'in eşyalarına ve kan izlerine rastlar. Herkes yıkılmıştır. Ekip, adama ve ailesine ulaşıp gözaltına alır. Sorgu sırasında adamın bacanağı korkunç bir şey söyler. Zeliş'in öldüğünü ve ormanlık alanda bıraktıklarını bahseder. Hüsnü, Çoban Ailesi ve ekip büyük bir acı yaşarlar. Hemen adamın söyledikleri ormanlık alana giderler. Gördükleri manzara karşısında şok olurlar...
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